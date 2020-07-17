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熬過上半年等嘸人苦日子 墾丁暑假重現一房難求榮景
國內新冠肺炎疫情趨緩大解封，學校15日開始放暑假，政府安心旅遊補助和振興三倍券陸續啟動，加上國人暫時無法出國旅遊，夏日水上活動最受歡迎的屏東墾丁訂房潮湧現，墾丁核心區旅宿店明天幾乎滿房，周日有八成訂房，業者預估8、9月平日住房可衝高至八成，假日仍滿房，業者搭配振興三倍券優惠，預估業績一路長紅到年底。
國內疫情趨緩解封後，每房千元的安心旅遊補助和振興券三倍券開始上路，國內旅遊市場暢旺，墾丁地區是夏日水上活動勝地 ，今年暑假開始的第一個周六假日，墾丁核心區旅宿店住房都超過9成，受年輕人歡迎的包棟、包層住宿，因平均分攤後人多相對便宜，更是一房難求；墾丁一家五星飯店主管說，雖少了國際旅客，但因國人無法出國，補回這塊空檔。
墾丁核心地區飯店福華、凱撒、福容、夏都、華泰、統一渡假村等業者，為衝刺這波疫後的國內旅遊熱，都繳盡腦汁搭配振興三倍券推出各項優惠，包括餐飲、活動和購物折扣，業者還搭配社區生態遊程的新玩法，希望在走馬看花的傳統旅遊方式外，給遊客不一樣的旅遊新體驗。
屏東縣觀光協會說，目前統計墾丁核心區飯店明天多滿房，周日有八成訂房，民宿亦然，下月可望衝至八成，區外旅宿店則有較多選擇性，下月估計也有七至八成高住房率，回復往年暑假旺季的訂房水準；如果時間允許，民眾領到振興三倍券，搭配安心旅遊補助選在平日出遊，除了價格相對便宜，也不用人擠人影響旅遊品質和心情。
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