全中運18日屏東縣立田徑場開幕 交通接駁資訊看這裡

109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。

7月18日星期六傍晚開幕，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌預計到場，開幕典禮結束後，熱鬧選手之夜演唱會晚間8點登場，19日晚間也有選手之夜演唱會。

屏東警分局提醒民眾，7月18日、7月19日，民眾若要屏東縣立田徑場參與活動，可參考下列方式抵達會場。

步行路線：屏東火車站→中山路→永福路→上海路→蘇州街→林森路→中正路→公園路→屏東演武場。民眾可以沿著地上「驕仔」地標指引，約1公里。

自行開車的民眾，可將車輛停放在屏東縣衛生局、中華路立體停車場、屏東縣政府、舊酒廠、屏東火車站前、永發停車場、忠孝/南京路口以及第三路外等多處停車場，若是開車至屏東演藝廳，再搭乘接駁車至會場的民眾，也可以將車輛停放在屏東演藝廳停車場及屏東大學校園內。

屏東客運接駁車搭乘地點，接駁車班次7月18日是從下午4點到晚間11點；7月19日下午5點到晚間11點，兩天都在晚間八點後停止往會場接駁。

7月18、19日，屏東警分局在屏東市勝利路（中正路至仁愛路之間路段）、屏東市仁愛路（勝利東路至公園路之間路段）實施封路交通管制；屏東市公園路（中正路至仁愛路中間路段）實施單線通車交通管制，建議用路人提早做好改道準備，避免因塞車而影響行程。