快訊

明天最多人！150萬人擠領三倍券 1269間郵局全日加班

北市內湖民權大橋下傳火警 貨櫃放鋰電池狂燒1小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運18日屏東縣立田徑場開幕 交通接駁資訊看這裡

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
台鐵屏東站出來後，可依循「驕仔」指引，步行到會場。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站出來後，可依循「驕仔」指引，步行到會場。記者劉星君／攝影

109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。

7月18日星期六傍晚開幕，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌預計到場，開幕典禮結束後，熱鬧選手之夜演唱會晚間8點登場，19日晚間也有選手之夜演唱會。

屏東警分局提醒民眾，7月18日、7月19日，民眾若要屏東縣立田徑場參與活動，可參考下列方式抵達會場。

步行路線：屏東火車站→中山路→永福路→上海路→蘇州街→林森路→中正路→公園路→屏東演武場。民眾可以沿著地上「驕仔」地標指引，約1公里。

自行開車的民眾，可將車輛停放在屏東縣衛生局、中華路立體停車場屏東縣政府、舊酒廠、屏東火車站前、永發停車場、忠孝/南京路口以及第三路外等多處停車場，若是開車至屏東演藝廳，再搭乘接駁車至會場的民眾，也可以將車輛停放在屏東演藝廳停車場及屏東大學校園內。

屏東客運接駁車搭乘地點，接駁車班次7月18日是從下午4點到晚間11點；7月19日下午5點到晚間11點，兩天都在晚間八點後停止往會場接駁。

7月18、19日，屏東警分局在屏東市勝利路（中正路至仁愛路之間路段）、屏東市仁愛路（勝利東路至公園路之間路段）實施封路交通管制；屏東市公園路（中正路至仁愛路中間路段）實施單線通車交通管制，建議用路人提早做好改道準備，避免因塞車而影響行程。

屏東警分局表示，全中運為屏東縣本年度重要盛事，為使活動運行順暢，並避免民眾在交通上浪費寶貴的時間，建議搭乘全中運屏東客運接駁車或從屏東火車站步行至會場，省時又方便，另呼籲用路人遵守員警指揮以達交通安全及順暢。

台鐵屏東站出來後，可依循「驕仔」指引，步行到會場。記者劉星君／攝影
台鐵屏東站出來後，可依循「驕仔」指引，步行到會場。記者劉星君／攝影
109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。圖／屏東縣警局交通隊提供
109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。圖／屏東縣警局交通隊提供
109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。圖／取自109全中運官網
109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。圖／取自109全中運官網
109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。圖／屏東縣警局交通隊提供
109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。圖／屏東縣警局交通隊提供
109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。圖／屏東縣警局交通隊提供
109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時湧入大量人潮，研議相關交通管制配套。圖／屏東縣警局交通隊提供

屏東縣政府 停車場 火車站

延伸閱讀

屏東河濱寵物公園修繕完工 毛爸毛媽打卡新景點

北大武山下多元樣貌 看見屏東生態之美 萬巒圖書館展出

資優班減班挨批 屏東教育處：依法行政

全中運／造假裁判列名全中運 林騰蛟：大會將不聘任

相關新聞

熬過上半年等嘸人苦日子 墾丁暑假重現一房難求榮景

國內新冠肺炎疫情趨緩大解封，學校15日開始放暑假，政府安心旅遊補助和振興三倍券陸續啟動，加上國人暫時無法出國旅遊，夏日水...

全中運18日屏東縣立田徑場開幕 交通接駁資訊看這裡

109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時...

屏東河濱寵物公園修繕完工 毛爸毛媽打卡新景點

屏東縣府「屏東河濱寵物公園」修繕工程近日完成，以翻轉式圍籬取代塑膠尼龍網、插畫彩繪告示牌增加辦視度、設置洗手台提供寵物飲...

打造旗津觀光島 高市推5計畫

後疫情時代，政府極力振興觀光，高雄市政府全力打造觀光景點，有沙灘海景的旗津是市府推動重點之一，觀光局代理局長邱俊龍昨表示...

高市議長補選 初定7月31日

高雄市議會程序委員會昨下午初定議長補選日在7月31日，今下午送大會討論。昨主持程序委員會副議長陸淑美聲明，自己的一票必定...

資優班減班挨批 屏東教育處：依法行政

屏東縣教育產業工會、屏東縣仁愛國小資優資源班家長們，昨天由縣議員唐玉琴、陳揚陪同召開記者會，痛批教育處特教科在資優資源班...

金門1+1振興券 提前發放？

中央發放「振興3倍券」， 金門加碼推出「金門1+1振興券」，原本今天才正式開放領取，卻傳出負責發放的里長「偷跑」提前發放...

屏縣府人事異動 傳播處長兼發言人黃建嘉請辭

屏東縣政府傳出人事異動，除了民政處長及勞動暨青年發展處長今天確定換人外，縣長潘孟安愛將傳播暨國際事務處長黃建嘉請辭，也傳...

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

中央於7月15日發放「振興3倍券」， 金門加碼推出獨步全國的「金門1+1振興券」，原本擬於明天正式開放領取，但近日卻傳出...

偏鄉小學堂捨不得開冷氣 台北愛心老闆捐冰冰漆助降溫

本報報景工程「搶救能源弱勢」專題，日前報導屏東縣牡丹鄉旭海小學堂酷暑捨不得開冷氣　怕付完電費少了餐費，引發熱烈回響；台北...

金門警大手筆添購58輛警用車 值勤超給力

金門縣警察局今年度新購警用車輛於昨日辦理交車驗收，共新購巡邏車1輛、勤務車1輛，機車56輛，總共58輛各型車輛，讓警方在...

高市議長補選初定7月31日 副議長：紛紛擾擾其實都沒事

高雄市議會程序委員會今天下午初定議長補選日在7月31日，明天下午將送大會討論。今天主持程序委員會的副議長陸淑美說，議長補...

熱門新聞

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

影／大埔張藥房重建完成 路口安全屋主彭秀春心驚驚

影／中市道安宣導 讓市民體驗視野死角及內輪差多危險

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

影／高英工商募集振興三倍券 送弱勢建教生每人2千券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。