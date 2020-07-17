屏東河濱寵物公園修繕完工 毛爸毛媽打卡新景點
屏東縣府「屏東河濱寵物公園」修繕工程近日完成，以翻轉式圍籬取代塑膠尼龍網、插畫彩繪告示牌增加辦視度、設置洗手台提供寵物飲水清潔、增設人工遮雨棚及公園椅等休憩避暑設施、友善商家「犬屏東寵物用品店」贊助園區專用拾便袋，現場也有「安心即時上工計畫」的人員，定時定點維護園區環境清潔。
屏東縣府農業處長黃國榮說，現有屏東河濱寵物公園吸引高屏地區寵物飼主使用，0.2公頃的空間略顯擁擠，已另爭取約330萬元經費，今年在原址擴充0.5公頃的面積，蒐集各縣市及使用者意見後，決定保留大片草地，並強化園內遮蔭不足問題，提供毛小孩盡情玩樂空間。
屏東縣河濱寵物公園在106年4月正式啟用，園區內有大型犬及小型犬活動區，設置各項運動設施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言