屏東河濱寵物公園修繕完工 毛爸毛媽打卡新景點

屏東縣府「屏東河濱寵物公園」修繕工程近日完成，以翻轉式圍籬取代塑膠尼龍網、插畫彩繪告示牌增加辦視度、設置洗手台提供寵物飲水清潔、增設人工遮雨棚及公園椅等休憩避暑設施、友善商家「犬屏東寵物用品店」贊助園區專用拾便袋，現場也有「安心即時上工計畫」的人員，定時定點維護園區環境清潔。

屏東縣府農業處長黃國榮說，現有屏東河濱寵物公園吸引高屏地區寵物飼主使用，0.2公頃的空間略顯擁擠，已另爭取約330萬元經費，今年在原址擴充0.5公頃的面積，蒐集各縣市及使用者意見後，決定保留大片草地，並強化園內遮蔭不足問題，提供毛小孩盡情玩樂空間。