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北大武山下多元樣貌 看見屏東生態之美 萬巒圖書館展出

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。記者劉星君／攝影

「生態」是什麼呢？生態通常是指生物的生活狀態，屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，北大武山下多元樣貌。

屏東縣萬巒鄉立圖書館長潘佩茹說，此次參與展覽作品曾在屏北社區大學選修「生態環境」相關課程的學拍攝紀錄，學員們分享自己在野外的驚艷發現，記錄屏東地區動植物自然生態的多樣性，展示花草樹木、昆蟲節肢、鳥類、兩棲爬行或哺乳類等動植物生態。

屏北社區大學主任邱怡蓉說，展出的學員作品，從今年4月起巡迴在屏東縣國高中小展出，最後一站來到萬巒鄉立圖書館，學員拍攝作品豐富，讓大眾了解大自然四季的變化，自然界的生命的循環，及如何尊重大自然的一切生命等生態主題。

適逢暑假來臨，圖書館成為許多大小朋友的最佳去處，圖書館化身成小小藝廊，「屏東生態之美影像展」即日起展出到7月31日。

屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。圖／屏縣萬巒鄉圖書館提供
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。圖／屏縣萬巒鄉圖書館提供
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。圖／屏縣萬巒鄉圖書館提供
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。圖／屏縣萬巒鄉圖書館提供
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒圖書館即日起到7月31日展出50幅，屏北社大生態環境相關課程的師生紀錄拍攝照片「屏東生態之美影像展」，帶領大家一同認識屏東生態，領略北大武山下多元樣貌。記者劉星君／攝影

屏東縣 圖書館

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