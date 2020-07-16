屏縣府人事異動 傳播處長兼發言人黃建嘉請辭

屏東縣政府傳出人事異動，除了民政處長及勞動暨青年發展處長今天確定換人外，縣長潘孟安愛將傳播暨國際事務處長黃建嘉請辭，也傳出文化處長會有異動，都是縣府重要內閣。

屏東縣政府正全力準備2020全國中等學校運動會，卻在18日開幕前，傳出重要人事異動，原民政處長鄭文華退休，今天已由縣長室主任徐富癸接任；勞動暨青年發展處長林德輝也被告知昨天卸任，潘孟安借調大仁科技大學人文暨資訊學院長黃鼎倫，將於8月1日上任。

最讓外界驚訝的是，兼任縣府發言人的傳播處長黃建嘉日前向潘孟安請辭。黃建嘉今天向中央社證實確實向潘孟安請辭，他表示，在2019台灣燈會前發生飆罵員工事件時，他就請辭，當時接受慰留是要完成正籌備一半的燈會任務，如今階段性任務已完成。

黃建嘉表示，他的工作是需要創意的工作，需要有新的契機和換血機制，否則創意容易枯竭，他覺得自己「真的太累了，需要休息」。

黃建嘉從潘孟安競選上屆縣長時擔任競選總部發言人，進而擔任縣府發言人至今，包括燈會在內，任內有不少創新活動。黃建嘉的辭呈潘孟安到今天下午還沒有核准。

另外，也傳出讓勝利星村營運大幅提升的文化處長吳明榮可能有異動，被異動的原因可能是屏東總圖書館工程延宕。吳明榮向中央社表示，他並沒有接到可能會異動的相關通知，不知傳言從何而起，而所有工程都照進度進行，總圖本來就預訂暑假啟用。