快訊

凡工大選拿蔡2700萬 被爆幕後主導的蝦皮負責人黃大維曾是柯P一號員工

數字對了就離職！威力彩中獎號碼出爐 獎金衝18.3億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣府人事異動 傳播處長兼發言人黃建嘉請辭

中央社 / 屏東縣16日電
屏東縣政府近日傳出人事改組，縣長潘孟安愛將、傳播暨國際事務處長黃建嘉（圖）已向潘孟安請辭，但尚未獲准。黃建嘉16日受訪證實有提出辭呈。中央社
屏東縣政府近日傳出人事改組，縣長潘孟安愛將、傳播暨國際事務處長黃建嘉（圖）已向潘孟安請辭，但尚未獲准。黃建嘉16日受訪證實有提出辭呈。中央社

屏東縣政府傳出人事異動，除了民政處長及勞動暨青年發展處長今天確定換人外，縣長潘孟安愛將傳播暨國際事務處長黃建嘉請辭，也傳出文化處長會有異動，都是縣府重要內閣。

屏東縣政府正全力準備2020全國中等學校運動會，卻在18日開幕前，傳出重要人事異動，原民政處長鄭文華退休，今天已由縣長室主任徐富癸接任；勞動暨青年發展處長林德輝也被告知昨天卸任，潘孟安借調大仁科技大學人文暨資訊學院長黃鼎倫，將於8月1日上任。

最讓外界驚訝的是，兼任縣府發言人的傳播處長黃建嘉日前向潘孟安請辭。黃建嘉今天向中央社證實確實向潘孟安請辭，他表示，在2019台灣燈會前發生飆罵員工事件時，他就請辭，當時接受慰留是要完成正籌備一半的燈會任務，如今階段性任務已完成。

黃建嘉表示，他的工作是需要創意的工作，需要有新的契機和換血機制，否則創意容易枯竭，他覺得自己「真的太累了，需要休息」。

黃建嘉從潘孟安競選上屆縣長時擔任競選總部發言人，進而擔任縣府發言人至今，包括燈會在內，任內有不少創新活動。黃建嘉的辭呈潘孟安到今天下午還沒有核准。

另外，也傳出讓勝利星村營運大幅提升的文化處長吳明榮可能有異動，被異動的原因可能是屏東總圖書館工程延宕。吳明榮向中央社表示，他並沒有接到可能會異動的相關通知，不知傳言從何而起，而所有工程都照進度進行，總圖本來就預訂暑假啟用。

屏東縣政府 潘孟安 台灣燈會

延伸閱讀

全中運18日屏縣開幕 「屏東隊準備好了」

全中運／為屏東縣代表隊授旗 潘孟安「防疫、防雨、防日曬」

3倍券明上路！黃偉哲潘孟安合體 推「南旅屏遊」瘋暑假

影／15日領振興三倍券 潘孟安：捐給慈善團體

相關新聞

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

中央於7月15日發放「振興3倍券」， 金門加碼推出獨步全國的「金門1+1振興券」，原本擬於明天正式開放領取，但近日卻傳出...

屏縣府人事異動 傳播處長兼發言人黃建嘉請辭

屏東縣政府傳出人事異動，除了民政處長及勞動暨青年發展處長今天確定換人外，縣長潘孟安愛將傳播暨國際事務處長黃建嘉請辭，也傳...

偏鄉小學堂捨不得開冷氣 台北愛心老闆捐冰冰漆助降溫

本報報景工程「搶救能源弱勢」專題，日前報導屏東縣牡丹鄉旭海小學堂酷暑捨不得開冷氣　怕付完電費少了餐費，引發熱烈回響；台北...

金門警大手筆添購58輛警用車 值勤超給力

金門縣警察局今年度新購警用車輛於昨日辦理交車驗收，共新購巡邏車1輛、勤務車1輛，機車56輛，總共58輛各型車輛，讓警方在...

高市議長補選初定7月31日 副議長：紛紛擾擾其實都沒事

高雄市議會程序委員會今天下午初定議長補選日在7月31日，明天下午將送大會討論。今天主持程序委員會的副議長陸淑美說，議長補...

影／高英工商募集振興三倍券 送弱勢建教生每人2千券

政府開始發放振興三倍券，高雄市高英工商舉辦「政府送2000、高英送2000」愛心活動，校長陳德松募集了8萬4000元振興...

老人在文康中心打球差點中暑 高市議員：經費六都最少

高雄市議員李雅慧上午在議會質詢時表示，左營區富民長青中心的老人家在室內活動，熱到差點中暑，這跟高雄市政府社會局整建老人文...

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

台南市新化區礁坑里南172線旁有處荒廢的連棟透天厝，因外牆爬滿藤蔓植物，被網友稱為「綠巨人浩克的家」，照片在網路上瘋傳，...

書店保衛戰　潮州在地商家、青年自組協會力保書店

近年來，實體書店受網路、電子書興起，以及讀者消費習慣改變，讓書店面臨經營挑戰，許多知名且具指標性的書店相繼熄燈。甚至外傳...

萬巒郵局一早湧買三倍券排隊人潮 民眾：勞師動眾

昨天起到12月31日，各地郵局可購買紙本的振興三倍券，屏東縣萬巒鄉鄉內僅一間郵局，今天上午8時不到，有民眾排隊等待郵局8...

高雄今起至周末空品良好 適合出遊

高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，西南西風吹，大氣整體擴散條件相當好，高雄各區域空氣都是「...

金大生參與國際智慧機器人運動賽 勇奪二金二銀一銅

金門大學電子系學生參加教育部主辦的「2020年國際智慧機器人運動大賽」，此次參賽隊伍共計186隊，參賽人次超過1400位...

熱門新聞

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

凌晨一陣驟雨 統一超商蒜頭門市長方形招牌突然塌陷

影／中市道安宣導 讓市民體驗視野死角及內輪差多危險

影／大埔張藥房重建完成 路口安全屋主彭秀春心驚驚

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。