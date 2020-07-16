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金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門1+1振興券」預計明天發放，但近日卻傳出已有村里長提前偷跑發放出去。記者蔡家蓁／攝影
「金門1+1振興券」預計明天發放，但近日卻傳出已有村里長提前偷跑發放出去。記者蔡家蓁／攝影

中央於7月15日發放「振興3倍券」， 金門加碼推出獨步全國的「金門1+1振興券」，原本擬於明天正式開放領取，但近日卻傳出負責發放的里長「偷跑」提前發放，市面上也出現有民眾已經在使用，對此，有網友質疑不公平；里長們則表示，只有3天的發放期程，實在太短，只能「超前部署」，提早作業。

「金門1+1振興券」是金門民眾的小確幸，設籍金門的民眾只要拿2千，就可以領4千元的振興券，預計共發行120萬張，但推出的過程屢遭民眾質疑不夠優惠，甚至比中央的3倍券還沒誘因。

縣府於13日將「金門1+1振興券」點交給鄉鎮公所，在由鄉鎮公所發放給村里長，但近日卻傳出已有村里長偷跑，開始提前發放，網路上也有不少網友討論為何有人偷跑？為何有人已經在使用？

金城的許姓批發商也說，最近就有不少民眾拿振興券來消費了，剛開始還嚇了一跳，想說為什麼法定發放時間還沒到，就有人拿到券，細問後，才知道，原來是里長怕發不完，提前發放，因為是孰面孔拿來的，所以不會怕有假，他也笑說，如果是陌生人拿來消費，可能真的會懷疑是假的。

對此，不少村里長都反映，因為縣府規定是從17-19日發放，但因為這次發放的人數比較多，連小孩都有，深怕作業不及，所以從拿到券開始，他們就開始作業，幾乎大部分的低收入戶都已經發放。

金門村里長聯誼會會長楊恭勤表示，村里長是提前作業、「超前部署」，大家怕現在天氣熱，如果統一那3天發放，可能會大塞車，天氣熱，怕民眾大排長龍，可能會引起民怨，才會想說分流處理。

楊恭勤也說，這是縣府的美意，他們近日都親自送到獨居老人的家裡，很多人抱怨為何不發現金，他也會藉機跟長者說明，發現金大家可能就不花了，振興券是要一起來振興金門的經濟，其實振興券很多都可以買，很好用的。

除了提前偷跑外，坊間也傳出有人以3500元，收購價值4000元的1+1振興券，亂象一堆。對此，縣府表示，1+1振興券目的在刺激地區消費，達到加乘效果，不允許私下讓售；但少數民眾若能在各自有保障下讓售，縣府不會干預過多。

為了怕明天發放作業會有狀況，縣府日前還特別舉行「金門1+1振興券」預演。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
為了怕明天發放作業會有狀況，縣府日前還特別舉行「金門1+1振興券」預演。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
「金門1+1振興券」預計明天發放，但近日坊間不少商家已經拿到有民眾拿來消費。記者蔡家蓁／攝影
「金門1+1振興券」預計明天發放，但近日坊間不少商家已經拿到有民眾拿來消費。記者蔡家蓁／攝影

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