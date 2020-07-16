偏鄉小學堂捨不得開冷氣 台北愛心老闆捐冰冰漆助降溫

本報報景工程「搶救能源弱勢」專題，日前報導屏東縣牡丹鄉旭海小學堂酷暑捨不得開冷氣 怕付完電費少了餐費，引發熱烈回響；台北市一家研發隔熱漆「冰冰漆」的廠商，輾轉向屏東縣警察局表達捐贈意願，恆春分局結合公益團體雇工施工，學堂內溫度大幅降低可節省冷氣電費，20多名學童開心透過感謝卡向油漆廠商和善心人士表達謝意。

能源貧窮是指一個家庭的電力、供暖、冷氣等能源開支，超過可支配所得的10%，本報願景工程調查顯示，目前台電仍處虧損，加上未來再生能源比重提高，呼籲要注意台灣電價走升對弱勢族群的衝擊，在搶救能源貧窮專題中，報導在屏東偏遠小漁村旭海長大的潘儀芳，設立課輔班近25年，除陪伴放學後的孩子做功課、學才藝、吃晚餐，去年又加設鐵皮屋讓長者用餐、聚會，但怕付完電費不夠付餐會，冷氣不敢開，每到夏日蒸籠，就靠大吊扇驅熱。

本報報導後，不少愛心人士表達願助裝設節能設備意願，其中，台北市一家油漆廠商透過台北市警局，想捐贈隔熱效果極佳的「冰冰漆」，上漆後屋頂在表面形成阻隔，可節省6成空調耗費，正符合需求；台北市警局聯絡屏東縣警局後，轄區恆春分局勤務指揮中心主任廖舜惠發現，旭海小學堂收到「冰冰漆」，因屋頂施工具專業安全性，加上距恆春來回車程2小時，雇工不易且經費拮据。

廖舜惠和「人間有愛關懷協會」理事長吳水女接洽後，很快找到願意配合的油漆師傅，上周六施工時，吳帶同協會幹部、廖舜惠等人前往訪視，並帶來故事書、學習繪本、玩具、布偶和餅干等禮物；吳水女有感而發說，連日高溫，冷氣是必需品，但台灣各角落仍有許多家庭與社會機構，不僅開不起冷氣，電費負擔還排擠生活必需品的預算，落入了「能源弱勢」困境，值得深思。