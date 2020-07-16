程序委員會表決 高市議長補選暫訂31日舉行

高雄市議會今天召開程序委員會討論臨時會議長補選日期，經表決暫訂7月31日舉行，不過仍要在明天議會大會討論確認。

高雄市議長補選日期喬不定，國民黨原擬7月8月改選，後來又改7月13日，國民黨總召曾俊傑再提議7月31日，提案今天交程序委員會討論，民進黨團總召韓賜村雖不同意，但經程序委員表決，主席副議長陸淑美裁示暫訂7月31日舉行，確切時間仍待明天大會議定。

陸淑美表示，如果明天下午確定補選日期，擬以召開臨時會方式進行議長補選，30日議員報到、31日為議長選舉投票日。

她也提到，配合議長補選，議事組要準備印製選票，同時通知行政院及地方法院人員出席；補選順利產生議長，將會在當天宣誓就職及完成移交。

高雄市議長補選，國民黨推出有4屆市議員資歷的曾麗燕出馬，民進黨參選人協調一波三折，已登記參選是陳明澤、張勝富。韓賜村表示，會儘快在議長補選日前協調一人競選。

議長補選的人選紛擾，國民黨有兩名議員遞出退出黨團運作聲明；「茶壼風暴」讓國民黨高層不敢輕忽，尤其主席江啟臣更說過，「高市議長若沒上，沒臉當主席」；國民黨屆時能否保住議會龍頭大位，而民進黨是否有突襲的機會，備受關注。

高雄市議會有65席議員，依黨團運作區分，國民黨團議員32席、民進黨加台聯共26席、無黨團結聯盟4席、時代力量2席、無黨籍1席。