金門警大手筆添購58輛警用車 值勤超給力

金門縣警察局今年度新購警用車輛於昨日辦理交車驗收，共新購巡邏車1輛、勤務車1輛，機車56輛，總共58輛各型車輛，讓警方在值勤上更是如虎添翼，警方也透露，新車的設備上有車身動態穩定、循跡防滑系統功能，並內建導航、藍芽通訊系統，將大幅提升地區的治安維護能量。

金門縣警察局今天表示，為強化警力快速部署，除定期養護警用車輛，確保機械可靠性外，也逐年增購、汰換舊式車輛，增加維護地區治安工作所必要裝備；依警察局數據統計，在106年度計汰換各式警用車輛9部及機車1部，107年度汰換車輛2部及機車3部，108年度汰換(增購)警用巡邏機車8部、巡邏汽車4部、偵防車2部及勤務廂型車2部(共16部各式車種)等，均已實際投入第一線勤務人員使用中。

明(110)年度，還會進一步編列新臺幣1267萬餘元汰換警用勤務汽(機)車輛，以完成警察局歷年來最新裝備品質。

警察局也指出，新車設備上有車身動態穩定、循跡防滑系統功能，並內建導航、藍芽通訊系統，可隨時偵測車輛速度、角度以及輪胎抓地力等資訊，能讓警車在巡邏時較為穩定，遇到風大、雨天時巡邏更安全。

至於新購的機車，更是配備全面提升，除加裝前後警示燈提高辨識度外，更於車頭裝設數位行車記錄器及內置智慧型控制微系統，方便隨時調閱行車等各種資訊，此外為保障員警執勤需求，還購買知名品牌「ZEUS」安全帽，大幅提升行車安全。