黃偉哲為全中運代表隊授旗 期許突破去年90面獎牌
全國中等學校運動會訂於18日起在屏東登場，台南市長黃偉哲今天下午為代表隊授旗，他期許今年的獎牌能超越去年的90面，並且拿第一，為台南爭光。
全中運雖在18日開幕，但部分比賽已提前登場，其中網球項目已在14日比賽完畢，台南獲得4銀6銅，軟網方面將在明天開打。軟網是台南的強項，去年獲得9金，今年希望能突破9金。另跆拳道品勢項目今天獲得2銅。
台南市體育處表示，去年全中運台南獲得90面獎牌，其中金牌29面、銀牌27面、銅牌34面。今年共有78校811名選手參加18項運動種類賽事。為了強化基層體育發展，南市透過多元化制度培育基層運動選手，包含強化金字塔培育體系、挹注基層運動團隊培訓經費；今年也透過體育發展基金會的資源，針對全中運奪牌學校，額外挹注培訓經費，希望能獲得更好成績。
去年台南市也試辦優秀運動選手健康管理服務計畫，今年擴增服務對象，除了安排運動傷害防護人員巡迴校園外，賽事期間設運動傷害防護站，服務範圍由去年4項增至今年12項。
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