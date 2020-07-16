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台捐20萬片口罩送達義大利 神父歐大福致謝

中央社 / 屏東縣16日電

來自義大利西西里島的神父歐大福，因為家鄉武漢肺炎疫情嚴重，5月份時請求台灣政府協助，6月外交部送交20萬片口罩到西西里島教區，歐大福神父表示，很感謝台灣的幫助。

衛福部長陳時中5月到墾丁舉行武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）每日記者會時，原住民電視台記者向陳時中傳達，歐大福因家鄉疫情嚴重焦急，加上當時寄口罩不方便，且歐大福寄送的口罩更在義大利被偷走，因此很盼望政府能夠伸出援手，捐贈口罩給西西里島。

歐大福今天說，台灣駐教廷大使館6月中已派專員捐贈20萬片的醫療用口罩給西西里島教區，主教MarioRussotto也當場感謝台灣的協助，同時也表示，這是教廷與台灣有成果合作的第一步，大使館專員也邀請主教到台灣，主教應會在適當時機來台。

歐大福也提到，自己也有接收到民眾捐贈的2萬多片醫療用口罩，其中有7000多片是天主教靈醫學會宜蘭聖若瑟天主堂的呂若瑟神父分享，目前已寄了一半到西西里島，另一半將在明天寄送，當地教友都知道這是來自台灣的愛心；另外，也有民眾從香港寄了2000個N95口罩到義大利。

歐大福說，台灣人很有愛心，很感謝陳時中，也很感謝外交部長吳釗燮的協助，已寫信表達感謝，希望能當面說聲謝謝。

來台服務21年的義大利神父歐大福，長期在屏東服務，在原住民地區服務10多年，並為新來義永久屋部落設計2座教堂，深受原住民教徒的喜愛，目前在東港天主堂服務。

歐大福表示，因目前義大利疫情已較緩和，加上運費昂貴，暫時不再募集口罩。

義大利 口罩 呂若瑟神父

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