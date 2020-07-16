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李眉蓁車隊喊選人不選黨 陳其邁：黨主席情何以堪

中央社 / 高雄16日電

國民黨主席江啟臣等人陪高市長補選參選人李眉蓁車隊掃街，但宣傳車麥克風手喊「選人不選黨」。對此，民進黨參選人陳其邁酸「情何以堪，江啟臣和朱立倫前主席心中應不好受」。

針對江啟臣及朱立倫昨天陪同李眉蓁車隊掃街，車上麥克風手卻喊「選人不選黨，支持3號李眉蓁」。陳其邁今天到鳳山區北辰宮參拜，接受媒體聯訪時指出，可能是麥克風手覺得這樣喊對參選人比較有利，但車上的兩名前後任主席「情何以堪？我想他們心中大概很不是很好受」。

李眉蓁競選團隊發言人呂謦煒今天表示，麥克風手是用各種方式推薦、全力在支持李眉蓁。

另外，對於李眉蓁改編歌手周杰倫新歌Mojito，疑因侵權而下架，陳其邁表示，選舉過程都會用到歌曲，參選人要留意並尊重版權，不管是語音著作權或重製、公開播送權等，才不會侵害音樂人權益。

對於何時會推出競選歌曲，陳其邁說，年輕人在意的是參選人政見還有是否有和年輕人進步、吻合的價值；相信年輕人會根據參選人表現做最佳選擇，重要的是政策牛肉，歌曲只是行銷方法。

至於李眉蓁今天拜訪行程中，臨時轉往大寮郵局去看三倍券發放情形，但疑因行程未事先送公文給公家單位，受到人員阻擋。

陳其邁表示，假如李眉蓁去郵局領三倍券或有突發狀況要處理無可厚非；假如是選舉造勢，就會有行政中立法規定，參選人應遵照法律規定處理。

高雄郵局局長吳信陵表示，該局立場就是行政中立，候選人不宜到此拜票，由於李眉蓁上午是突然進到大寮郵局內，該局事先並不知道。

李眉蓁 陳其邁 郵局

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