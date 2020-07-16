競選MV疑侵權爭議 李眉蓁哽咽說抱歉

有關競選MV疑侵權爭議，中國國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天哽咽地說，對大家、音樂創作者很抱歉，讓他們捲入政治紛擾，並感謝杰威爾音樂聲明稿有說出當初接洽的事實。

李眉蓁團隊14日貼出行銷高雄的MV，但遭質疑改編自歌手周杰倫新歌Mojito，有版權問題。周杰倫所屬的杰威爾音樂昨天表示是誤會，李眉蓁團隊已主動下架。

李眉蓁上午競選行程到大寮區鳳林三路會社里公有市場拜票，並到附近的郵局關心民眾排隊購買振興三倍券狀況，也接受媒體聯訪有關競選MV下架爭議等議題。

她表示，原先目的是想要宣傳高雄，MV的背景都是在高雄拍攝；因為這首歌節奏輕快，讓人聽起來很舒服，所以一開始就與杰威爾音樂有限公司接洽拍MV的部分，他們聲明稿講得很清楚，從抖音（TikTok）平台播出就沒有版權問題，這部分杰威爾音樂已解釋非常清楚。

對於這次風波，李眉蓁眼眶泛紅哽咽地說，「真的對大家非常抱歉，也對音樂創作者很抱歉，讓他們捲入政治紛擾，也感謝杰威爾公司在聲明稿上有說出當初的事實。」

李眉蓁表示，競選團隊都是年輕人，都是很正向的工讀生，在政治的打壓上，她被打壓沒關係，但工作人員遭受到這樣的抹黑，「1450」躲到背後打壓工讀生、打壓團隊，不知道躲在背後的「1450」到底算什麼？

她說，杰威爾音樂沒有告她侵權，「1450」憑什麼說她怎麼樣了，躲在背後帶風向到底是要對社會造成多大的影響。