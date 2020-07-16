影／高英工商募集振興三倍券 送弱勢建教生每人2千券

政府開始發放振興三倍券，高雄市高英工商舉辦「政府送2000、高英送2000」愛心活動，校長陳德松募集了8萬4000元振興券，今天送給42名弱勢建教生每人2000元振興券。學生拿著還熱乎乎的振興三倍券，要先帶給家人買生活用品。

振興券愛心募集活動由陳德松發起，他表示，發起這個愛心活動後，受到全體教師職同仁熱烈響應，後來是因為限制只需要8萬4000元，達標後就不再接受捐券。許多老師希望分散更多善意的種子到校園各個角落，幫助到更多需要協助的學生，使校園中有更多正向的力量回饋。

為了讓學生快點兒拿到振興券，陳德松昨天也去超商排隊領取，操作按了5次才順利領到。

高英工商透過建教合作的輪調課程，協助經濟弱勢家庭的學生一邊完成高中學業，一邊兼顧家中經濟，畢業後都可以達到百分百就業，擺脫「畢業即失業」的窘境。學校妥善照顧家境貧苦的學生，力爭上游錄取國立科技大學的學生不在少數。

陳德松表示，校園裡經濟弱勢族群的學子，學校均會給予協助，對來高英工商就讀的低收入戶同學，有住宿及專車享有半價優待的福利，不定時公告外界各項獎學金的資訊，由導師鼓勵及協助學生申請各項獎助學金，提供孩子們一個溫馨、安全的學習環境。