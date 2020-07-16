老人在文康中心打球差點中暑 高市議員：經費六都最少

高雄市議員李雅慧上午在議會質詢時表示，左營區富民長青中心的老人家在室內活動，熱到差點中暑，這跟高雄市政府社會局整建老人文康機構的經費太少有關。社會局代理局長謝琍琍表示，老人文康機構的整建會根據實際狀況來增加，補助富民長青中心加裝冷氣、改善電容量的經費會尋求民間資源協助。

李雅慧和團隊調查了六都的老人文康機構整建預算，她在議會質詢時指出，台北市有47萬多老人，今年文康機構整建預算有5000多萬元，平均一名老人分配到104.78元，六都最多；新北市57萬8511名老人，新北市府今年編了1445萬元，平均每名老人分配到經費24.97元；桃園市27萬2348名老人，今年編了970萬元，平均每名老人分配到35.61元；台中市36萬2249名老人，今年編了260萬元，平均每名老人分配到7.17元；台南市29萬5947名老人，今年編了200萬元，平均每名老人分配到6.75元。高雄市有43萬8452名老人，今年只編了50萬元，平均每名老人分配到1.14元。

謝琍琍說，社會局每年用在老人文康中心的經費不只50萬元，光是長青中心1年就編了4億多元，全市59老人文康中心，每年編約1534萬元，50萬元只針對小型活動中心之用，社會局會根據實際狀況增加經費；富民長青中心去年表示需要空氣清淨器，今年天氣太熱，需要冷氣，但有電力的問題要解決，社會局會尋求民間資源來協助。