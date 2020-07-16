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網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化區南172道路高爾夫球場旁閒置的廢墟建築，被網友稱為「綠巨人浩克的家」而爆紅，全台各地遊客絡繹不絕來朝聖，甚至爬上建築上面拍照，引發安全疑慮。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區南172道路高爾夫球場旁閒置的廢墟建築，被網友稱為「綠巨人浩克的家」而爆紅，全台各地遊客絡繹不絕來朝聖，甚至爬上建築上面拍照，引發安全疑慮。記者吳淑玲／攝影

台南市新化區礁坑里南172線旁有處荒廢的連棟透天厝，因外牆爬滿藤蔓植物，被網友稱為「綠巨人浩克的家」，照片在網路上瘋傳，連日來吸引各地網友前往朝聖，成為爆紅打卡景點。關於這棟建築的傳言也四起，有人說是鬼屋但馬上被否認，在地居民指出，歷經兩次大地震算是危樓，新化區長吳金喜前往現場勸導表示，此該建物無欄杆，擅闖及爬上拍照很危險，已找到屋主出面處理。

被網友稱為「綠巨人浩克的家」建築物，因馬路拓寬立面被拆除，導致沒有牆壁也沒有欄杆，每層樓看似一格一格的鏤空窗戶，很多遊客揪團爬到2、3樓拍照，「一個框一個框裡面各站一個人」，很多人覺得特別、好看，競相仿效，但在地人知道建築物的真相，看了都為他們捏一把冷汗。

據了解，這棟排房子屋齡已有43年，當時沒完工，建築內部都是粗胚，2010年高雄甲仙大地震造成一樓坍塌，接著 2016年又發生南台大地震時又有下陷，建築結構可能比較脆弱，在地人視為廢棄屋，甚至是危樓，都敬而遠之，最近看到越來越多人來拍照，直呼真的要小心。

新化區長吳金喜得知後，主動前來了解，看到很多年輕人拍照時穿越馬路，又進到建築物內爬上爬下，提醒大家注意安全，建築沒有欄杆又緊鄰大馬路，恐有潛在危險；被稱為「綠巨人浩克的家」是兩棟透天建築，公所已通知現今80多歲的林姓屋主，也會正式行文要求做好管理，以免發生意外。

建築 地震

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