書店保衛戰　潮州在地商家、青年自組協會力保書店

近年來，實體書店受網路、電子書興起，以及讀者消費習慣改變，讓書店面臨經營挑戰，許多知名且具指標性的書店相繼熄燈。甚至外傳在潮州開業22年的金石堂將於今年度歇業，不少在地民眾感到惋惜，附近商家及潮州在地青年自組協會發起「潮留金石堂」力保書店，同時規畫在發起異店合作振興地方商圈。

據了解，在潮州開業22年的金石堂，外傳因經營困難恐怕將於今年度歇業，此消息一出，另不少在地居民震驚，為了讓金石堂留在潮州，附近商家及潮州在地青年自組「潮州鎮三角公園商圈發展協會」籌備委員會，發起「潮留金石堂，保衛潮州書香地」、「潮庄-有事發聲日常交流會」等活動。

首場分享聚會，於7月9日舉行，共邀請70名各世代的居民參加，也讓分享者各自準備20張照片，以每張20秒來表達潮州生活及對未來的想像。

長期關心在地事務的黃秋雄（南山秋雄）表示，屏東縣內規模較大的書店，只剩屏東市跟潮州鎮，對地方而言，書店的存在，代表地區文化素養的培育與留存，因此不希望書店歇業，而失去居民好的閱讀空間。

黃秋雄還說，金石堂位於潮州核心路段，行經中山路時，還能從金石堂的招牌看見遠處的大武山，因此，特地拍攝書店招牌與山景，送給書店，替書店鼓舞打氣，也讓經營者知道，在地人對書店的重視。

金石堂潮州店店長賴藝方表示，書店的存在，其實能讓地方與其他縣市同步獲取新資訊，同時也是當地另類的閱讀空間，還能補足圖書館的功能，另外，書店也在朝提供藝文空間的方向發展，讓民眾進入書店，不再只有買賣，而是透過書店提供場地讓公部門與民間團體舉辦活動，以不同的方式讓民眾獲取資訊。

賴藝方還說，身為潮州在地人，能回到陪伴自己成長的書店，所以想要積極改變，來讓書店能繼續留存，也希望透過改變，讓在地居民，保有書店在地特有的價值。