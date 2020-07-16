快訊

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄今起至周末空品良好 適合出遊

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，高雄空氣品質良好，周末適合安排出遊。記者王慧瑛／攝影
高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，高雄空氣品質良好，周末適合安排出遊。記者王慧瑛／攝影

高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，西南西風吹，大氣整體擴散條件相當好，高雄各區域空氣都是「良好」。今明兩天要注意晨間驟雨，周末假日水氣減少，天氣將轉好，適合安排到戶外走走，但務必做好防曬。

進入颱風季節，高雄市環保局也帶給民眾科普知識「你知道，颱風會影響空氣品質嗎？」環保局表示，相較於強風豪雨，颱風來襲或颱風「擦肩而過」間接導致的空汙容易被忽略。因為颱風是一個「逆時針」的低壓系統，在台灣中央山脈阻擋下，容易有「弱風區」生成，生活排放的汙染會累積。

汙染類型主要是臭氧，颱風旺季在夏天，颱風外圍的下沉氣流通常會讓天氣變熱、變乾，臭氧容易因此生成。其次是大家常聽到的PM2.5，外圍環流的強風也可能造成PM10的揚塵。

除空氣變化，颱風來襲時期溫度也可能有劇變。颱風環流風速通常很強，強風越過中央山脈後，容易在下風處形成焚風。

高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，高雄空氣品質良好，周末適合安排出遊。記者王慧瑛／攝影
高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，高雄空氣品質良好，周末適合安排出遊。記者王慧瑛／攝影

颱風 高雄市

延伸閱讀

東捷高雄設點 搶攻南台灣

拚觀光 高市慢食旅 屏縣遊學趣

高雄市長補選抽號次 3人展風度

旅遊新玩法 高市代理市長楊明州力邀暢遊慢食東高雄

相關新聞

萬巒郵局一早湧買三倍券排隊人潮 民眾：勞師動眾

昨天起到12月31日，各地郵局可購買紙本的振興三倍券，屏東縣萬巒鄉鄉內僅一間郵局，今天上午8時不到，有民眾排隊等待郵局8...

高雄今起至周末空品良好 適合出遊

高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，西南西風吹，大氣整體擴散條件相當好，高雄各區域空氣都是「...

金大生參與國際智慧機器人運動賽 勇奪二金二銀一銅

金門大學電子系學生參加教育部主辦的「2020年國際智慧機器人運動大賽」，此次參賽隊伍共計186隊，參賽人次超過1400位...

柯南展台灣巡迴最終站 用三倍券有優惠

「名偵探柯南 科學搜查展」即日起至9月13日在高雄科工館展出，是台灣巡展最終站！每年都讓粉絲期待到不行的「名偵探柯南」劇...

拚觀光 高市慢食旅 屏縣遊學趣

高雄市觀光局推「東高慢食旅安心多元旅遊」，主打東高雄三大軸線遊程，鼓勵搭台灣觀光巴士、多元計程車等暢遊東高雄。屏東縣政府...

大林蒲遷村牛步 傳建商獵地牟利

高雄大林蒲遷村案牛步化，市議員李順進昨在總質詢時直言，關鍵就卡在土地。更說，在政府「一坪換一坪」承諾下，已有建商大肆獵地...

反空汙遊行遭刁難？ 高市府：誤會

南部反空汙大聯盟、台灣健康空氣行動聯盟指控，他們向高雄市政府申請8月9日在市府四維行政中心前集會，市府「擬不核准」。市府...

乳牛戴計步器 可知發情、腳痛

看過乳牛戴計步器嗎？數位化時代到來，畜牧業也積極擁抱新科技。高雄有酪農引進自動化設備並導入AI智能系統，監測乳牛活動狀態...

屏東後花園 打造環狀商圈

屏東縣三地門鄉距長治交流道約20分鐘車程，猶如屏東的後花園，三地門鄉公所打造環狀商圈，從鄉公所前的咖啡廊道，連結三地門文...

好康在這裡／慶重新開幕 漢來美食推優惠

進入後疫情時代，餐飲業已能嗅到回春氣息，加大拚經濟力道。自高雄起家的漢來美食，旗下「漢來上海湯包」本月10日進駐夢時代購...

衛武營廣徵歌劇素人歌手 要讓大家看到高雄的厲害

衛武營國家藝術文化中心要讓大家看見高雄「雄厲害」，今年宣布徵選能登演唱歌劇的素人歌手，另也徵求以高雄故事為題材的演出計畫...

屏東原鄉分駐所發放紙本三倍券 民眾讚：隨到隨領又親切

紙本振興三倍券今天發放和開放購買，內政部因應屏東縣獅子鄉沒有郵局和超商，指示由轄區枋寮警分局3個分駐所、派出所代為發放，...

熱門新聞

財產花不完！9旬榮民伯伯700萬全捐了 大愛感動人

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

連續7周百份美食半價 台中大甲蔣公路夜市周周有好康

侯友宜：年底淡海輕軌藍海線通車絕不能跳票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。