高雄今起至周末空品良好 適合出遊

高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，西南西風吹，大氣整體擴散條件相當好，高雄各區域空氣都是「良好」。今明兩天要注意晨間驟雨，周末假日水氣減少，天氣將轉好，適合安排到戶外走走，但務必做好防曬。

進入颱風季節，高雄市環保局也帶給民眾科普知識「你知道，颱風會影響空氣品質嗎？」環保局表示，相較於強風豪雨，颱風來襲或颱風「擦肩而過」間接導致的空汙容易被忽略。因為颱風是一個「逆時針」的低壓系統，在台灣中央山脈阻擋下，容易有「弱風區」生成，生活排放的汙染會累積。

汙染類型主要是臭氧，颱風旺季在夏天，颱風外圍的下沉氣流通常會讓天氣變熱、變乾，臭氧容易因此生成。其次是大家常聽到的PM2.5，外圍環流的強風也可能造成PM10的揚塵。