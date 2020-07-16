聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄今起至周末空品良好 適合出遊
高雄市環保局官方line「空品報你知」觀測，今天起到19日周日，西南西風吹，大氣整體擴散條件相當好，高雄各區域空氣都是「良好」。今明兩天要注意晨間驟雨，周末假日水氣減少，天氣將轉好，適合安排到戶外走走，但務必做好防曬。
進入颱風季節，高雄市環保局也帶給民眾科普知識「你知道，颱風會影響空氣品質嗎？」環保局表示，相較於強風豪雨，颱風來襲或颱風「擦肩而過」間接導致的空汙容易被忽略。因為颱風是一個「逆時針」的低壓系統，在台灣中央山脈阻擋下，容易有「弱風區」生成，生活排放的汙染會累積。
汙染類型主要是臭氧，颱風旺季在夏天，颱風外圍的下沉氣流通常會讓天氣變熱、變乾，臭氧容易因此生成。其次是大家常聽到的PM2.5，外圍環流的強風也可能造成PM10的揚塵。
除空氣變化，颱風來襲時期溫度也可能有劇變。颱風環流風速通常很強，強風越過中央山脈後，容易在下風處形成焚風。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言