金大生參與國際智慧機器人運動賽 勇奪二金二銀一銅

金門大學電子系學生參加教育部主辦的「2020年國際智慧機器人運動大賽」，此次參賽隊伍共計186隊，參賽人次超過1400位師生，金大學生包辦二金二銀一銅獎項的優異表現，在所有參賽學校中名列前茅，成績十分亮眼。

此次機器人大賽於7月11日至12日在高雄科技大學舉行，吸引來自韓國、巴西、印尼、德國等國際團隊參與競賽。金大在研究發展處研發長翁克偉與智能機器人研究中心主任李金譚的帶領下，赴台參賽。

金大表示，這項競賽活動藉由激發機器人知識學習的慾望，以活動引發對機器人的瞭解，達到機器人產業人才培育與產業發展的目的。競技內容則包含有「HuroCup(全能人形機器人)」、「Robo-One (格鬥賽)」、「機器人格鬥賽(Robot Boxing League)」、「人形機器人足球賽(Robot Soccer League)」、「ROS AI 自駕車(ROS AutoRace)」、「遠端視訊機械手臂操作賽(Tele-Operation Robot Arm) 」、FIRA Air與AndroSot等8項競賽項目。

金大校長陳建民表示，為提升學生專業能力，非常鼓勵學生參加專題實作競賽，透過動手做的學習精神與克服困難的毅力，發揮學習、創新、挑戰的態度，展現專業人才的特質。陳建民指出，為推展研究與學習風氣，該校成立特色實驗室與校級研究中心，繼去年建置全國第一個「混合實境暨電子競技中心」，今年設立「智能機器人研究中心」。目前該校也積極開設「人工智慧科技微學程」，培訓頂尖AI人才，協助產業運用AI技術來提昇效益或催生新創企業。

領隊李金譚表示，此次的參賽同學均以平常心面對，發揮平日所學技巧與知識。李金譚提到，在眾多參賽隊伍中能獲得佳績，非常難能可貴，除了同學的努力外，也發揮團隊合作的默契與互相激勵的精神，未來將繼續努力以求更好的表現。

國立金門大學參加2020年國際智慧機器人運動大賽，表現優異並獲下列獎項：

足球賽遙控：黃玟珺、林婷萱、羅奕程，榮獲第一名。

足球遠端視訊：蔡昀志、王俊諺，榮獲第一名。

足球遠端視訊：黃玟珺、林婷萱、羅奕程，榮獲第四名。

ROS AI自駕車：周育仲、高望恆、廖柏愷，榮獲第二名。

ROS AI自駕車：張志豪、吳冠慧、王俊諺，榮獲第三名。

格鬥遠端視訊：黃玟珺、林婷萱、蔡昀志、王俊諺，榮獲第二名。