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柯南展台灣巡迴最終站 用三倍券有優惠
「名偵探柯南 科學搜查展」即日起至9月13日在高雄科工館展出，是台灣巡展最終站！每年都讓粉絲期待到不行的「名偵探柯南」劇場版雖然延期，但今年暑假還有柯南展覽讓大家可以過過癮，不管你是柯南迷還是推理控，絕不能錯過和柯南一起找出真相的機會！
展覽情境描述毛利小五郎為殺人事件的嫌疑犯，參加者的任務就是協助毛利小五郎洗刷嫌疑，走進展覽就好像走進柯南故事一樣，置身在動漫裡，與柯南一起化身名偵探。蒐集證據推理，透過科學鑑定找出兇手和真相，展覽場景更是讓人身歷其境，可實際走進毛利事務所、波羅咖啡廳、東都市街、阿笠博士的實驗室等經典漫畫場景，擺出柯南、安室透的POSE拍照打卡。
此外，作者青山剛昌老師珍貴的手稿也在展覽同步展出，讓粉絲們更深入瞭解柯南漫畫世界。展覽商店區免費參觀，除販售台北場熱門商品，此次規畫多達20款高雄場限定週邊商品，包含金屬徽章、飄帶、證件帶、零錢包、口罩、旅行收納包、飲料提袋、手機支架，以及鐵粉必收藏的微型拼圖、撲克牌、扭蛋等，每一樣都讓人愛不釋手。輕食區有柯南造型雞蛋糕，好拍又好吃。
現場特別推出贈獎活動，打卡即贈送展覽限定小卡或兒童溼紙巾（二選一，隨機贈送不挑款）。7月每周三下午3點有柯南見面會，民眾憑票根可索取號碼牌和柯南合照，限量100名；8月場次可洽FB最新訊息公告。
「名偵探柯南 科學搜查展」台灣最終場在高雄，全票300元，優惠票260元，愛心票150元，使用紙本三倍券可享優惠價，購票可洽現場售票亭。詳情可上官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/conankagaku/查詢。
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