旅遊新玩法 高市代理市長楊明州力邀暢遊慢食東高雄

高雄市政府搶搭三倍券及安心旅遊熱潮，今天邀請知名節目主持人陳鴻宣布成立「東高慢食旅車隊」，代理市長楊明州在啟動儀式上大讚東高雄九區山明水秀、各有特色。

暑假開始，中央也在今天發放實體三倍券，高市府繼日前推出六項加碼方案吸客後，今天再推「山城三軸線」，搭配台灣觀光巴士和觀光計程車隊解決交通問題，讓民眾透過慢食、慢旅進而體驗東高雄九區人文風景。

楊明州詳細介紹東高雄交通方式，從旗山開始路途經過不少精彩地區，再分兩路往美濃、六龜或杉林、內門，山城之中，他還特別點出宗教觀光勝地，如那瑪夏南沙魯錫安山、杉林真福山、六龜天台山，強調好看、好玩又好吃，楊明州熱情邀約民眾親自走玩東高雄。

高雄市政府將不同的板塊串成東高雄豐富多元的美食散步地圖，並開放原鄉特色民宿申請，值得來longstay，民眾可與車隊討論客製化行程，或以半日遊、全日遊包車型態預約選擇。

觀光局表示，主推的「山城三軸線」，包括「穿越歷史」的內門、美濃、六龜、茂林路線，「尋訪神居」的旗山、杉林、甲仙、那瑪夏，以及「走回自然」的旗山、美濃、六龜、桃源路線。楊明州也力推六龜野生山茶、客家擂茶、原鄉愛玉等物產，並透露茂林情人谷溫泉產業區即將完工，歡迎隨時來高雄接受款待。