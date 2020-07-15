快訊

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

文學傳播的掌舵者 悼九歌出版創辦人蔡文甫

魯凱族傳統漁獵文化 屏東海生館展出

中央社 / 屏東縣15日電

國立海洋生物博物館即日起在台灣水域館展出「魯凱漁你相遇」特展，介紹魯凱族人傳統漁獵工具及特殊漁法，展出早期魯凱族人與自然共生的生活態度。

這項特展由海生館與國立中山大學、屏東霧台鄉公所合作辦理。館方表示，特展介紹魯凱族人傳統漁獵工具及特殊漁法，現場以竹製大型漁具做為入口意象，透過傳統漁具進入魯凱族人的漁獵文化，展區也播放傳統特殊漁法「魚藤捕魚」的示範影片。

海生館長陳啟祥表示，淡水魚是評定河川生態健康的指標生物，魯凱族主要在屏東縣北方的霧台鄉、三地門鄉，北側高山溪流順著北隘寮溪南流入海，從溪流到海洋，從個體到群體，唯有建立健康的環境生態，人與自然才能永續共存。

海生館指出，魯凱族人稱河流為「魚走的路」，以傳統生態知識守護淡水魚也守護溪流環境，特展以山海交流為設計理念，搭配魯凱族文化特色元素的圖文解說和以苧麻、竹子為材質的傳統漁具，如釣具、竹製魚荃等，引領民眾了解魯凱族人的生活智慧。

海生館表示，唯有健康的河流才能創造永續經營的海洋，期望透過這次展出，提醒保護河川和海洋的重要。展期到明年3月，並將移往霧台魯凱文物館展出，希望延續展覽的效益。

魯凱族 屏東縣 淡水

延伸閱讀

海生館「魯凱漁你相遇」特展 看見生活智慧

用族語看醫生 高市議員推友善醫療

15車城國小生 行動愛海洋

海生館新萌主 海中寶石海蛞蝓

相關新聞

傳建商獵地 高雄大林蒲遷村案「一坪換一坪」淘金術解密

高雄大林蒲遷村案牛步化，市議員李順進今日質詢時直言，關鍵就卡在土地。他更說，在政府「一坪換一坪」承諾下，已有建商大肆獵地...

屏東原鄉分駐所發放紙本三倍券 民眾讚：隨到隨領又親切

紙本振興三倍券今天發放和開放購買，內政部因應屏東縣獅子鄉沒有郵局和超商，指示由轄區枋寮警分局3個分駐所、派出所代為發放，...

金門郵局一早三倍券排隊人潮 超商當機罵聲連連

振興3倍券今天起可再郵局購買，金門的超商及郵局一大早也吸引大批民眾排隊搶領，郵局一早就有不少民眾到場排隊，連員工們都提早...

看過牛戴計步器嗎？ 科技農夫產製鮮乳的新撇步

數位化時代到來，畜牧業也開始擁抱新科技，高雄市已有酪農戶引進自動化設備並導入AI智能系統，甚至讓牛隻戴上計步器，監測乳牛...

蘭嶼郵局沒人排隊領三倍券 居民也訝異

振興三倍券今天上路發放，台東蘭嶼唯一郵局不見排隊人潮，一個上午不到百人換領，「存錢的比換領三倍券的還多」。

屏東大雨！郵局未見購買潮 民眾嘆：超商預購很冤枉

振興三倍券今天發放首日，屏東郵局擔心購買人潮過多，恐重演先前「口罩之亂」而預做準備，但上午屏東下起大雨，郵局開門後僅有零...

高雄今早下起大雷雨 擋不住領三倍券人潮

高雄市今早下起滂沱大雨，但擋不住到郵局領三倍券的人潮，高雄郵局上午8點30分開張，有人清晨5、6時許就來排隊，開辦不到半...

屏東轉化社區觀光推六大遊程 讓暑假可從北玩到南

屏東縣政府將地方社區轉化為觀光資源，在暑假期間推出「遊學屏東趣」親子共學體驗，體驗活動分為「踏浪新月灣與蟹共舞」、「屏北...

旗山浪犬受困大排一周瘦成皮包骨 冒險接力搶救

台灣動物緊急救援小組接獲通報，在高雄旗山有一隻流浪犬掉落大排，受困超過一周，瘦成皮包骨，奄奄一息。救援團隊獲報後，從高雄...

用族語看醫生 高市議員推友善醫療

高雄市議員范織欽爭取原住民醫療平權，昨在高雄市議會肯定小港醫院率先推出族語醫療諮詢，友善服務讓原住民備感貼心，希望能擴及...

15車城國小生 行動愛海洋

屏東海生館收容的海龜腹內發現垃圾，海洋垃圾到底有多嚴重，從何而來，我們該做什麼努力？海生館附近的車城國小溫泉分校學生去年...

正修科大團隊研發…IOT服務型機器人 助長輩吃藥

台灣步入高齡化社會，高齡長輩獨自在家常忘了吃藥，正修科技大學資管系組團隊研發「IOT服務型機器人」，可協助長者吃藥、送水...

熱門新聞

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

侯友宜：年底淡海輕軌藍海線通車絕不能跳票

影／領三倍券台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。