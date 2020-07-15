魯凱族傳統漁獵文化 屏東海生館展出

國立海洋生物博物館即日起在台灣水域館展出「魯凱漁你相遇」特展，介紹魯凱族人傳統漁獵工具及特殊漁法，展出早期魯凱族人與自然共生的生活態度。

這項特展由海生館與國立中山大學、屏東霧台鄉公所合作辦理。館方表示，特展介紹魯凱族人傳統漁獵工具及特殊漁法，現場以竹製大型漁具做為入口意象，透過傳統漁具進入魯凱族人的漁獵文化，展區也播放傳統特殊漁法「魚藤捕魚」的示範影片。

海生館長陳啟祥表示，淡水魚是評定河川生態健康的指標生物，魯凱族主要在屏東縣北方的霧台鄉、三地門鄉，北側高山溪流順著北隘寮溪南流入海，從溪流到海洋，從個體到群體，唯有建立健康的環境生態，人與自然才能永續共存。

海生館指出，魯凱族人稱河流為「魚走的路」，以傳統生態知識守護淡水魚也守護溪流環境，特展以山海交流為設計理念，搭配魯凱族文化特色元素的圖文解說和以苧麻、竹子為材質的傳統漁具，如釣具、竹製魚荃等，引領民眾了解魯凱族人的生活智慧。

海生館表示，唯有健康的河流才能創造永續經營的海洋，期望透過這次展出，提醒保護河川和海洋的重要。展期到明年3月，並將移往霧台魯凱文物館展出，希望延續展覽的效益。