衛武營廣徵歌劇素人歌手 要讓大家看到高雄的厲害

衛武營國家藝術文化中心要讓大家看見高雄「雄厲害」，今年宣布徵選能登演唱歌劇的素人歌手，另也徵求以高雄故事為題材的演出計畫，讓大家看到不一樣的高雄。

「武營歐普拉」素人歌手徵選活動與「高雄雄厲害」演出創意計畫，都鎖定高雄的城市特色與人事物為主題，應徵的民眾不限年齡、性別、職業及國籍，民間歌劇達人可一圓在衛武營登台演唱的夢想。

5月起跑的「高雄雄厲害」演出創意計畫徵選，歷經兩個月徵件與審核，今天在衛武營官網公布入選名單，獲選團隊可獲10萬元創作經費，相關提案也有機會在衛武營登台展演。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營不斷創造藝術、文化與觀眾之間的連結，其中演出創意計畫的徵選，邀請藝術家與創作團隊以高雄為素材，29個入選團隊包含戲劇、舞蹈、音樂、傳統戲曲等多元種類。

另為讓歌劇文化在南台灣扎根，衛武營每年固定推出兩檔歌劇，今年更透過素人歌手徵選活動，尋找民間歌劇達人在衛武營舞台盡情放聲高歌。為讓參與徵選的民眾，飲人都可以開口唱歌劇，衛武營也製作三支教學影片，讓應徵者預先練習《杜蘭朵》〈徹夜未眠〉等經典歌劇曲目。

入選的素人歌手可免費欣賞經典歌劇《杜蘭朵》8月28日的首演，並參加演後酒會，還能接受國內知名聲樂演唱家個別指導課程、劇場導演指導排練，並在10月10日衛武營周年慶節目《武營歐普拉Let's Opera!》登台演唱。教學影片與報名簡章，15日下午5點起可至衛武營官網查詢與報名。