傳建商獵地 高雄大林蒲遷村案「一坪換一坪」淘金術解密

高雄大林蒲遷村案牛步化，市議員李順進今日質詢時直言，關鍵就卡在土地。他更說，在政府「一坪換一坪」承諾下，已有建商大肆獵地，1坪炒到10幾萬，結果建商坐擁暴利，受苦的卻是賣地的居民，極不公平。

高雄市議會今天總質詢，小港、前鎮選區的市議員李順進與林瑩蓉，均關切大林蒲遷村進度，其中李更踢爆，已有建商進駐炒作土地牟利！地政局代理局長陳榮福答詢表示，「最近大林蒲土地移轉量，確實偏高些」。

李順進說，前兩任高雄市長都答應，大林蒲遷村案會在明年完成，但依目前進展，需到112年完成遷村，117年才展開循環經濟產業園區建設，整體進度弛緩，而真正的原因是土地問題。

他表示，當初中央政府為促成大林蒲順利遷村，承諾居民可以「一坪換一坪」。住商若也依此原則，需要高達50多公頃建地才夠換地，但紅毛港供遷村的專用土地只有20多公頃，需另向台糖徵收30多公頃土地才夠，「台糖是民營化公司，也是法人，怎麼可能答應」！

李更說，因為一坪能換一坪，現在已有建商都在大林蒲大肆收購土地中，洽購時還同意讓居民住到遷村為止，有居民認為划算，紛將土地釋出，如今土地價格炒高，背後的暴利，只有建商受惠，高雄市政府是中央委辦單位，如不小心處理，難保屆時不會公親變事主。

一坪換一坪，為何成為少數建商淘金術？大林蒲在地里長透露，建商在大林蒲低價獵地，遷村後再換價值更高的土地，中間的利益不言可喻。

李順進表示，很多人告誡他，質詢時不要提此事，因為土地利益太龐大，已經擋不住，但他不能不說，否則只有「背黑鍋」的份。