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高市夏日飲品首波稽查抽驗 檢出花茶殘留農藥

中央社 / 高雄15日電

夏日來一杯清涼飲冰品是很多人消暑的方式，為維護飲品衛生安全，高市府衛生稽查抽驗，今天公布首波手搖飲等共抽驗250件檢體結果，2件玫瑰花、2件青果茶原料有農藥殘留等，不合格率1.6%。

衛生局列出第一波飲品抽驗不合格清單共9家，其中有兩家依貨源出處移交雲林和嘉義縣政府辦理，另有5家是限期改善經複查結果與規定相符，兩家則因為散裝玫瑰花茶被檢出農藥殘留，包括克凡派及平克座超標，衛生局依食品安全衛生管理法裁罰，各罰新台幣6萬元及3萬元。

衛生局指出，這次共抽驗250件檢體（包含飲料95件、冰塊64件、茶葉51件、配料34件及咖啡6件），其中飲料與冰塊檢驗衛生標準 （生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），初驗結果有5件（1件薄茶、3件青草茶、1件紅茶）不符規定，經通知業者限期改善，再次抽驗結果全數符合規定。

另抽驗51件茶葉原料檢驗農藥殘留，共有4件（2件玫瑰花、1件萬年草、1件薄荷）檢出農藥不符規定，已要求業者同批產品下架並追溯來源，2件玫瑰花來源是高雄市業者，已依法裁處；萬年草與薄荷則移請所轄衛生局處辦。

衛生局指出，依照食品安全衛生管理法等相關規定，經命限期改正而未改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。玫瑰花與青草原料檢出農藥殘留不符規定，涉違反食品安全衛生管理法第15條等規定，依同法可處6萬元以上2億元以下罰鍰；如無法提供交易憑證致無法追溯來源者，依同法第47條可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

有關夏日飲品稽查，衛生局表示，還會持續抽驗並公布第二波等檢驗結果。

衛生局 抽驗 農藥殘留

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