看過牛戴計步器嗎？ 科技農夫產製鮮乳的新撇步

數位化時代到來，畜牧業也開始擁抱新科技，高雄市已有酪農戶引進自動化設備並導入AI智能系統，甚至讓牛隻戴上計步器，監測乳牛活動狀態以維繫健康，科技化的管理，讓鮮乳品質更升級。

鮮奶富含蛋白質，脂肪顆粒小易消化，可快速轉換為熱量來源且營養又均衡，是十分親民的天然食品。高雄市目前有32座乳牛場，每年產乳約2萬4000公噸，占全國第六位，是鮮乳產地之一。

在地酪農業為追求高品質乳品，在高雄市農業局輔導下積極轉型，除引進自動化設備解決勞力不足現象，也導入科技管理，轉型為現代化「科技農夫」。

養牛逾30多年的梓官區酪農產銷班長薛玉山說，照顧牛要像顧自己的小孩一樣，給他們吃最好，住最好，隨時注意牠們的食欲與環境衛生，才能產出「尚青」（最新鮮）的生乳。且乳牛很怕熱，因此牧場特別加裝電風扇，自動灑水器等設備降溫。

位在橋頭區的久益牧場，是高雄第一個通過產銷履歷的乳牛畜牧場，第二代顏士強、顏良益兄弟兄弟從小跟著父親在牧場穿梭，看著父親長年辛苦的背影，決定要改變酪農業生態。

兄弟倆為此引進「餵飼機器人」餵食小牛，控制每頭小牛的餵量，記錄吸吮的乳量、速度及每日吸吮次數等，控管小牛的體型。更鮮的是，還場內牛隻戴上計步器，記錄活動量與休息時間等數據。顏家兄弟說，透過這些大數據可了解乳牛是否發情、生病或腳痛。另也將柞乳計連結搾乳設備，監測牛隻產乳量和乳房狀況，當乳汁流速過低，搾乳設備就會自動脫杯，減少牛的乳頭因過度搾乳而受傷」。