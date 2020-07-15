高雄降大雨 陳其邁改行程到滯洪池關心水情

高雄地區今天清晨降下大雨，市長補選參選人陳其邁原訂於參選號次抽籤後以車隊掃街，但改變行程至寶業里滯洪池關心水情。他表示，若擔任市長，將爭取設立生態型滯洪池，減輕淹水。

陳其邁競選總部發布新聞稿表示，由於雨勢，陳其邁臨時變更行程，前往寶業里滯洪池關心水情。陳其邁說，如果擔任市長，會和立委合作，積極向中央爭取預算，透過設立生態型滯洪池，減輕淹水問題。

陳其邁表示，高雄市現有15座滯洪池，有效蓄洪量約326萬噸，今年底可提高至386萬噸，對解決都市內淹水問題有很大幫助。

陳其邁指出，淹水是迫切需要解決的問題，因此上午先取消選舉活動。治水的工程持續進行，如果擔任市長，他會用最快的時間，並請在地立委爭取中央預算，趕快興建生態型滯洪池，減輕澄清路或鳳山赤山地區淹水問題。