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屏東下雨 偏鄉、市區領紙本3倍券未大排長龍

中央社 / 屏東縣15日電

屏東有獅子鄉3個派出所、分駐所負責紙本振興3倍券預購和發放，今天上午屏東下雨，影響民眾出門意願，3個派出所、分駐所到上午10時合計27人領取，市區也沒出現大排長龍現象。

屏東今天不論平地或山區都下雨，紙本振興3倍券首日發放，並沒有發生擠領現象，反而「清淡」得讓派出所、分駐所員警及平地的郵局超商人員感到驚訝。

屏東縣獅子鄉楓林村、丹路村、草埔村、內文村、竹坑村、獅子村、內獅村及南世村等8個村落屬於偏鄉地區，因沒有郵局及便利商店，由獅子分駐所、內獅派出所及草埔派出所協助辦理預購及領購，

第一波預購共217件，其中獅子分駐所59件、內獅派出所109件、草埔派出所49件，今天截至上午10時，獅子分駐所領取的有1人，內獅派出所有14人，草埔派出所有12人。

有民眾沒有事先預購，就前往領取，員警還為民眾解釋可在第2波預購時間8月1日至8月7日進行預購，領取時間是8月15日至8月31日。

平地的屏東市區，截至上午10時，各個郵局排隊領取3倍券的民眾約百人左右，最早排隊的民眾是上午6時許，多數民眾都是8時後到郵局，老年人居多，極少數年輕人因上班時間因素，到郵局領取方便。

也有年輕人因為領薪水時間無法搭上超商或信用卡綁定預購時間，而前往郵局領取，民眾在領取3倍券時，郵局及超商人員都會清點信封裡的4張500元、5張200元的面額，讓民眾清楚領了3000元，也有民眾不放心當場拆封清點，郵局人員表示，民眾領取後，可離開櫃檯，到一旁拆開清點，一旦離開郵局，如有問題要換就沒辦法了。

屏東郵局局長梁麗妍表示，各郵局採取「總量管制，區間叫號」方式，現場有張貼號碼領取時間，民眾領取號碼牌後可先回家，領取時間接近時再前往郵局領取。

為了擔心天氣炎熱讓民眾排隊受苦，各郵局還準備冰礦泉水及扇子服務民眾，今天下雨，讓領取3倍券的民眾少受酷熱之苦。

屏東多數超商也沒有出現排隊現象，領取3倍券的民眾都是零零星星，讓民眾及超商人員都感到輕鬆，一名超商人員表示，下雨及政府呼籲不要擠在第一天領，都有影響。

郵局 屏東縣 超商

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