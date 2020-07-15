屏東轉化社區觀光推六大遊程 讓暑假可從北玩到南

屏東縣政府將地方社區轉化為觀光資源，在暑假期間推出「遊學屏東趣」親子共學體驗，體驗活動分為「踏浪新月灣與蟹共舞」、「屏北職人生活」、「海風茶舍-港口人」、「高士部落.穀道尋寶」、「跟著vuvu遊學趣」與「五溝水親子旅遊趣」六大主題，相關活動，即日起開放報名。

「遊學屏東趣」是由屏東縣政府教育處邀集各單位及社區協會，共同參與遊程活動設計，共規畫出六條具在地亮點的特色遊程體驗，並以遊客需求出發，以客製化方式提供豐富體驗活動與行程，廣邀學生、親子及民眾走訪屏東，感受獨特的南國風情。

屏東副縣長吳麗雪表示，今年暑假可能許多家長無法帶著孩子出國，因此，透過「2020遊學屏東趣」這個活動，讓家長能帶著孩子來到屏東，來認識南台灣豐富的人文元素與地景地貌，讓孩子在今年暑假留下特且美好回憶。

吳麗雪還說，「2020遊學屏東趣」的遊程，是結合教育系統，以及學內的老師教導的元素，與社區人文串聯再一起，這樣走法，外縣市應該很難找到，所以歡迎大家來屏東，也把三倍券帶來屏東使用。

今年度的六大遊程包括：

1.「踏浪新月灣與蟹共舞」：牽罟捕魚、釣沙蟹，體驗早期的漁民生活。

2.「屏北職人生活」：學習屏北三原鄉部落的故事、農產、特色工藝技術及童玩DIY。

3.「海風茶舍-港口人」：走入恆春半島的漁村生活、獨特的低海拔茶葉生產區與陸蟹生態、海上獨木舟體驗。

4.「高士部落.穀道尋寶」-探訪高士小神社及歷史穀道，體驗鑫工藝與部落農事生活。

5.「跟著vuvu遊學趣」-尋找德文部落獵人祕境、品嘗德文咖啡。

6.「五溝水親子旅遊趣」-漫步客家聚落，體驗水圳漂漂河與濕地生態。

活動詳細資訊及報名方式可搜尋臉書【遊學屏東趣】。