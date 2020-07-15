旗山浪犬受困大排成皮包骨 動保團體搶救送醫

台灣動物緊急救援小組表示，昨天發現高雄旗山有一隻黑色流浪犬不明原因受困大排水溝約一週，嚴重脫水瘦成皮包骨，奄奄一息，救援團隊經獲報趕往救出送醫，暫時沒有生命危險。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台今天說，獲報在高雄旗山區有一隻流浪犬，掉落到衛福部旗山醫院對面的大排中，狗兒無法自行脫困，受困約一週。

救援團隊獲報後，由救援大隊長倪兆成率救援人員趕赴現場營救，冒險下降至深約2公尺的大排，因浪犬體力不佳，並無太大反抗，順利由救援人員徒手上下接力方式，順利將受困浪犬救上大排，送往動物醫院急救。

倪京台表示，經救援小組獸醫團隊初步檢查，受困浪犬雖掉落大排，身上並無明顯外傷，但嚴重營養不良且合併有脫水等狀況，已立即注射點滴輸液搶救，並提供高營養單位的食物補充體力，暫時沒有生命危險。

倪京台指出，受困犬隻地處偏僻，如無人發現恐會活活脫水餓死；所幸民眾經過發現並記下GPS座標後通報，順利搶救送醫。