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旗山浪犬受困大排一周瘦成皮包骨 冒險接力搶救
台灣動物緊急救援小組接獲通報，在高雄旗山有一隻流浪犬掉落大排，受困超過一周，瘦成皮包骨，奄奄一息。救援團隊獲報後，從高雄市區趕赴旗山現場展開營救，冒險下降至深逾2米深的大排中，用徒手上下接力方式，順利將受困流浪犬救出大排，送往動物醫院急救。
台灣動物緊急救援小組接獲通報，在高雄旗山有一隻黑色流浪犬，不慎掉落到衛福部旗山醫院對面巷子旁的大排中，因大溝深度超過2米，狗兒無法自行脫困，在大排中來回走動超過一周，瘦成皮包骨，處境危急。
救援小組展開營救大作戰，救援人員冒險下降至大排中，徒手抱住黑狗，受困流浪犬體力不佳，過程中無太大反抗，救援團隊採接力方式，順利完成營救任務。
台灣動物緊急救援小組獸醫團隊初步檢查後表示，受困黑狗雖掉落大排，身上沒無明顯外傷，出現嚴重營養不良且合併有脫水等狀況，已上點滴輸液搶救，並提供高營養單位的食物補充體力，沒有生命危險。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，受困犬隻地處偏僻，如無人發現恐會活活脫水餓死；所幸熱心民眾經過發現該犬，並記下GPS座標後向台灣動物緊急救援小組通報，救回一條寶貴性命。
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