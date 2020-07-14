萬安43號演習人車不管制 金門秉持嚴謹態度演練

今日下午1時30分至下午2時舉行萬安43號演習，因此次演習考量新冠肺炎疫情，「人、車都不管制」，金門縣民防總隊副指揮官秘書長陳朝金表示，仍秉持嚴謹態度進行演練，同時檢驗金門縣防空計畫情況，確保民眾生命財產安全。

此次萬安43號演習將執行「防情傳遞」、「防空警報」及「空中威脅告警系統」等三項演練項目執行，演習過程由內政部警政署民防指揮管制所分所長宋睿祺，以及警務正張智翔擔任評核官。

演習一開始，陳朝金就在警察局長張國雄、民政處副處長許慧婷陪同下，在警察局勤務指揮中心聽取演習簡報，隨後視察防情傳遞及防空警報發放，並前往金城鎮民生路、民權路、民族路及北堤路等，實地檢視金城鎮公所對空監視哨及各交通崗警力部署情形。