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罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

萬安43號演習人車不管制 金門秉持嚴謹態度演練

聯合報 / 記者胡瑞玲蔡家蓁／新北即時報導
金門縣今進行萬安43號演習，同時檢測金門縣相關防空計畫的整備情形。圖／金門縣警察局提供
金門縣今進行萬安43號演習，同時檢測金門縣相關防空計畫的整備情形。圖／金門縣警察局提供

今日下午1時30分至下午2時舉行萬安43號演習，因此次演習考量新冠肺炎疫情，「人、車都不管制」，金門縣民防總隊副指揮官秘書長陳朝金表示，仍秉持嚴謹態度進行演練，同時檢驗金門縣防空計畫情況，確保民眾生命財產安全。

此次萬安43號演習將執行「防情傳遞」、「防空警報」及「空中威脅告警系統」等三項演練項目執行，演習過程由內政部警政署民防指揮管制所分所長宋睿祺，以及警務正張智翔擔任評核官。

演習一開始，陳朝金就在警察局長張國雄、民政處副處長許慧婷陪同下，在警察局勤務指揮中心聽取演習簡報，隨後視察防情傳遞及防空警報發放，並前往金城鎮民生路、民權路、民族路及北堤路等，實地檢視金城鎮公所對空監視哨及各交通崗警力部署情形。

陳朝金表示，雖然考量疫情不實施人車疏散避難及交通管制，但駐點還是在於防情傳遞及警報發放，此次演習仍秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」精神，出動警力在城區各重要路口執行疏導，同時檢測金門縣相關防空計畫的整備情形，落實若遭遇真實空襲時，能迅速完成相關警力部署，確保民眾之生命財產安全。

金門縣今進行萬安43號演習，同時檢測金門縣相關防空計畫的整備情形。圖／金門縣警察局提供
金門縣今進行萬安43號演習，同時檢測金門縣相關防空計畫的整備情形。圖／金門縣警察局提供

演習 金門 警察

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