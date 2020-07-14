影／賞蝶去！黃蝶大發生 美濃黃蝶翠谷進入賞蝶期

高雄美濃黃蝶翠谷生態豐富，早年黃蝶數量眾多，後來因人為砍伐鐵刀木導致數量驟減，美濃愛鄉協進會因而發起「美濃黃蝶祭」，保育人士為復育黃蝶栽種大量蜜源植物，近日進入淡紋黃蝶大發生期，溪谷出現黃蝶漫天飛舞景觀，六龜彩蝶谷蝶況也不錯，吸引不少遊客追蝶。

黃蝶翠谷位在美濃區廣林里，緊鄰雙溪母樹林，附近還有鍾理和紀念館與朝元寺等景點，每年5至7月、端午節前後是蝴蝶的大發生期，也是一年中最佳的賞蝶時機。

近日進入淡紋黃蝶大發生期，太陽露臉後可見眾多黃蝶在河畔翩翩飛舞。美濃愛鄉協會總幹事邱靜慧指出，前陣子下雨過後，許多鐵刀木嫩芽出現啃食痕跡，當時就預期今年蝶況不錯，後來果真出現不少黃蝶，整體來看，今年黃蝶數量感覺比去年多，若氣候穩定，中秋節之前應該都能欣賞到蝴蝶。

邱靜慧說，黃蝶喜歡陽光曝曬，很多遊客誤以為黃蝶與紫斑蝶一樣出現在樹林裡，事實上黃蝶會群聚在溪谷附近，不會躲在陰涼之處，若要賞蝶的話，早上8點過後應該就能看到，上午蝶況會比下午來得好，賞蝶遊客要避免過度驚擾蝴蝶，下溪床時也要注意自身安全。

除美濃黃蝶翠谷外，六龜區公所農業課指出，今年六龜彩蝶谷也有數量眾多的淡紋黃蝶，只要車子進入山區就不時看見蝴蝶穿梭身影，今年是賞蝶的好時機。