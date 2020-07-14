影／蔡英文東港拚經濟 買煎餅伴手禮、啖庶民料理…

蔡英文總統今天下午結束台糖養殖業行程後，接著到屏東縣東港鎮拚疫後經濟，她先到鍾愛的華珍餅店採買煎餅，也做為外賓贈禮，再到華僑市場採買高人氣的旗魚黑輪，雖然蔡英文不吃生魚片，但她一口氣採買6盒每盒千元的炙燒生魚片，最後到路邊攤的海產店享用平價海鮮料理。

陪同的立委莊瑞雄說，蔡英文驚訝東港華僑市場平日就湧現人潮，開心對大家說，振興三倍券明天上路後，人潮更要大爆發了；這次蔡英文在華珍餅店採買花生和黑豆口味的煎餅，除了自己吃，還當伴手禮，要當贈送外賓的禮物，因餅店選用在地食材，用心製作，對華珍的煎餅特別有感情。

蔡英文總統傍晚在東港華僑市場「阿成海產店」吃的3菜1湯；老闆陳守成說，紅目鰱魚湯、西施蛇、黑加網和「那個魚」，7人份售價僅千元，都是在地人愛點的庶民料理；蔡英文關心國內疫情解封後生意沒有回來，說實在的，2至4月真得很慘，6月明顯好轉，振興三倍券明天上路後，相信會帶動消費潮。