認定Kbike評選作業違失 監院糾正金門縣政府

金門公共自行車「KBike」系統前年4月上路，經監察院調查，發現相關評選作業讓招標公告前9天才成立的偉華科技實業得標，有重大違失，因此在今天通過監察委員高鳳仙提案，糾正金門縣政府。

高鳳仙表示，金門縣政府觀光處於2014年底簽辦「金門縣公共自行車租賃系統委外建置與營運服務計畫」巨額採購案，但未依該府主計處的建議，妥善訂定投標廠商基本資格及特定資格。

高鳳仙說，金門縣政府規範投標廠，需檢附公司登記證明、商業登記證明、主管機關立案證明或者納稅證明等文件，但卻開了後門讓新設立公司不須提出納稅證明，導致資本額僅300萬元、公告招標前9天才倉促設立的偉華科技實業可參與投標。

高鳳仙表示，本案採購評選委員會工作小組成員在擬具初審意見時，未依規定載明廠商間差異，且將得標廠商服務建議書中，屬於評選項目4之計畫主持人個人過去經歷，竟列為評選項目5之廠商實績，有違相關規範；評審委員也未評閱所附文件內容，導致誤認廠商實績，最終不適合的公司經評選作為決標對象，皆有違失，因此提出糾正案。