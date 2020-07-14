打造國際級水域休憩 旗津分區活動

高雄市旗津區有漂亮的海灘和國際級的夕陽美景，也吸引衝浪玩家，但在未經許可下逐浪很不安全；市府重新劃設為親水體驗區、動力區等，公告即日起休憩要依規定使用，違者裁處。

高市府觀光局公告全新的旗津遊憩水域，將旗津水域從風車公園到沙灘吧分區規劃為親水體驗區、專業活動區、動力區，提供不同類型、不同水域需求民眾多元休憩活動區。

觀光局代理局長邱俊龍今天指出，旗津水域吸引很多民眾水上休憩活動，但是因水域遊憩規劃尚未完整，衝浪玩家在未經許可的水域逐浪，既不合法也不安全。

為提供喜愛水上運動的朋友完善及全新體驗，經專家研究規劃，基於安全、合適的環境考量，將水域重新劃定，即日起開放民眾依規定使用。

「親水體驗區」開放游泳、衝浪、獨木舟、風浪板等；「專業活動區」得從事風箏衝浪、專業衝浪、獨木舟（輕艇），適合專業玩家更刺激的活動；「動力區」考量安全因素，一般有動力遊具的遊客需檢附計畫書，向觀光局申請同意後才可進入。

觀光局指出，積極辦理公開招標，盼引進專業、安全、創新的優質團隊，規劃完整的營運計畫，屆時將可在旗津海域體驗水上摩托車、滑水板、IRB橡皮艇等動力浮具。

至於民眾於旗津水域違反公告規定的限制或禁止事項，會視其有營利或無營利行為的遊客，依發展觀光條例等規定裁處新台幣1萬元到15萬元不等的罰鍰並禁止其活動。