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高雄熱浪襲時灑水降溫兼洗街 戶外工作1小時應休息20分

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局在熱浪達32、33度以上，就會啟動灑水降溫兼洗街，每天上午10點到下午4點，假日也出動，除非碰上下雨才停。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局在熱浪達32、33度以上，就會啟動灑水降溫兼洗街，每天上午10點到下午4點，假日也出動，除非碰上下雨才停。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局在熱浪達32、33度以上，就會啟動灑水降溫兼洗街，每天上午10點到下午4點，假日也出動。高雄市小港醫院急診科主任劉耀華表示，醫院鄰近工業區，最近有名移工熱痙攣，送到急診時已昏迷，趕緊冷卻處理，應是長時間在戶外工作，未適切補充水分。

高雄市環保局表示，高雄原本就熱，6月中起至9月中，適逢高溫熱浪達攝氏32、33度以上，就會啟動灑水降溫兼洗街，每天上午10點到下午4點，假日也出動，除非碰上下雨才停。工作人員曾實測路面溫度未灑水是是約54度，灑水完後路面溫度降至43度，讓民眾感覺不會那麼熱。

高雄市環保局代理局長張瑞琿表示，灑水除了道路降溫外，也可抑制揚塵。灑水所用的水源，都是汙水廠放流水或工廠冷卻水塔，不會浪費水資源。

高雄市小港醫院急診科主任劉耀華表示，熱痙攣的移工，送到急診時已昏迷，體溫高達42度，趕緊冷卻處理，應是長時間在戶外工作，未適切補充水分。建議民眾在超過36度的室外活動，每工作1個小時，最好能到陰涼處休息20分鐘，補充水分。

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