訪視馬祖建設工程 徐國勇關心消防安全

內政部長徐國勇今天訪視馬祖多處工程，包含城鎮之心建築及景觀工程，北竿大坵島聯外道路，橋仔村至坂里道路拓寬和自行車道闢建工程，關心地方工程進度與消防安全。

「連江前瞻．城鎮之心」計畫為形塑南竿雙門面的工程，包含福澳港區和介壽村建築與景觀植栽工程，將建構完善運輸系統和休憩空間，並整合港口與串連島嶼遊憩資源，由內政部營建署補助約新台幣3億400萬元，將建設福澳漁會大樓、水岸遊憩廊道、迎賓公園；福澳村與介壽村聚落生活共融公園與停車規劃。

福澳港區工程預計將打造為複合式的漁業觀光商貿港岸，串連馬祖酒業、旅宿、淡菜養殖、航海交通，並結合福澳村聚落與植栽建構防洪機制。內政部長徐國勇關切工程進度，並表示城鎮之心將涉及縣政規劃並對觀光有所影響，希望縣內可以掌握應有進度。

徐國勇特別指出地區高樓建築的消防設施問題，並呼籲地方政府針對建築建照與消防設計、年度消防檢查嚴格把關，因馬祖四鄉五島為封閉島嶼，彼此不能互相支援，須爭取消防雲梯車設備，因人民生命安全不能打折扣。

連江縣長劉增應指出，已針對地區5樓以上建築進行關切，也希望消防署可強化馬祖消防資源，並希望爭取地區可使用的消防雲梯車設備。

內政部長徐國勇在關心工程狀況外，也特別在返台前慰勉移民署連江國境隊及基隆港務警察總隊、福澳中隊，關心各單位執勤、休假情形，同仁防疫措施，也勉勵繼續為加強離島觀光努力。