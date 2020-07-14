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金門1+1振興券將發放 縣府今進行演練盼民眾領取順利

聯合報 / 記者胡瑞玲蔡家蓁／新北即時報導
金門縣今進行「1+1振興券」發放演練，盼屆時能讓民眾快速、順利領取振興券。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今進行「1+1振興券」發放演練，盼屆時能讓民眾快速、順利領取振興券。記者蔡家蓁／攝影

金門縣加碼的「1+1振興券」將於7月17日開始發放，為讓民眾方便、快速領取並且找排隊人龍情況，金門縣長楊鎮浯除了昨日視察點交情況，今也進行發放演練，並要求縣府團隊及村里長加強人流機制規畫等應變措施，發放期間縣府也成立工作小組掌握情形，確實落實「驗證、核章、收款、發券」程序。

楊鎮浯表示，今日演練是按照設計情節來做處理，若遇到不理性、不了解發放程序執意要領的民眾，會先引導到旁邊避免影響隊伍阻塞。

除了提前實施演練教育，更要聆聽第一線村里長意見及可能遇到問題，讓17日領取情況的準備更為周全及順利，避免縣府美意因領取不便而打折。

金門縣建設處長文水成今也偕同金城鎮公所鎮長李誠智及里長楊雨川，在全金門村里人口數最多的西門里辦公處舉辦振興券發放模擬演練，落實驗證、核章、收款、發放等領取流程。

文水成指出，針對各項流程演練可能發生的狀況及人員應變措施，如加強人員在入口處指引領取動線、遇到爭議應採取措施等SOP流程，縣府及各鄉鎮公所也將配合發放期程組成工作小組，即時支援協助村里長。

另外，有關代領人為三親等親屬關係的資格限制，經多次研議後，將由各鄉鎮戶所在發放名冊設計一欄「稱謂」，使村里長在驗證流程中，快速確認代領人及委託代領人的親屬關係，減少民眾等待的時間。

縣府提醒，領取1+1振興券時，務必攜帶身分證、私章及現金，若委託三親等親屬協助代領，請代領人攜帶代領人的身分證、私章及現金，不同地址則需攜帶戶口名簿，讓村里長能快速確認親屬關係。

若民眾所持身分證明文件，現場無法明確判別是否為三親等親屬關係，則須填寫切結書後再發放，其切結書將供縣府後續審核使用，縣府呼籲，民眾可將領取時間安排在7月18日、7月19日，減少7月17日發放第一日排隊的等待時間。

而原訂鄉鎮35個村里、44個領取點，考量讓民眾更方便領取，多新增金城鎮西門里、南門里、東門里、珠沙里及金水里，金湖鎮山外里及正義里等領取地點，通知到則透過各鄉鎮村里鄰長分送至各家戶。

另外，有村里長為讓發放作業順暢及減少里民排隊時間，以及考量服務行動不便及年長者領取問題，各村里長將視情況調整作業，並請民眾留意通知到內容及村里廣播。

金門縣今進行「1+1振興券」發放演練，盼屆時能讓民眾快速、順利領取振興券。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今進行「1+1振興券」發放演練，盼屆時能讓民眾快速、順利領取振興券。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右）盼透過演練，讓17日發放過程順利，避免政府美意受到打折。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右）盼透過演練，讓17日發放過程順利，避免政府美意受到打折。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今進行「1+1振興券」發放演練，盼屆時能讓民眾快速、順利領取振興券。記者蔡家蓁／攝影
金門縣今進行「1+1振興券」發放演練，盼屆時能讓民眾快速、順利領取振興券。記者蔡家蓁／攝影

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