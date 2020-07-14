挺過新冠疫情 高雄知名飯店做公益回饋社會

新冠肺炎疫情重創觀光業，高雄多家飯店調整營運策略因應，目前業績已經逐漸回溫，有知名的高雄市飯店舉辦3周年感恩慶，除了打出最低3折住房最低僅1680元起的優惠外，還不忘做愛心公益，致贈南區兒童之家10萬元助學金、20把烏客麗麗與教學課程，為南台灣飯店業注入一股暖流。

水京棧國際酒店總經理譚逸峰指出，本著許許多多感恩的心，每一年都熱心參與愛心捐血公益活動，動員關係企業一起捐出熱血，今年同樣偕同「京城慈善基金會」致贈衛生福利部南區兒童之家獎學金及精緻禮盒，希望將感動與喜悅傳遞給每一位孩童，還贈送樂器烏克麗麗並提供免費教學課程，以真誠的關心與互動，履行企業社會責任。

譚逸峰表示，今年上半年全世界都被疫情困住，但在政府超前部署與國人無私的配合下，挺過了艱困的時期，藉由三周年的歡慶活動，將提供7月21日至7月27日最低3折住房、餐飲感恩優惠。