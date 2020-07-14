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金門傳私下收購當地限定版振興券 縣府：不干預

中央社 / 金門縣14日電

金門縣加碼推出「限定版」1+1振興券將在17日發放，但坊間傳出有人以3500元收購價值4000元1+1振興券，縣長楊鎮浯今天說，難干預私下讓售，但希望達到刺激消費目標。

中央明天正式推出三倍券，金門限定的1+1振興券也將於17日發行。1+1振興券是在中央三倍券外，金門的加碼方案，設籍金門的民眾能以新台幣2000元換取價值4000元的1+1振興券，發揮外溢及消費加乘效果。

1+1振興券等於讓金門民眾享有雙重優惠，這也是「限定版」金門獨步全台的優惠措施。以金門設籍14萬人口估算，縣府預期將帶動5.6億以上消費產值。

縣府今天在金城鎮西門里辦公處進行1+1振興券發放模擬演練。對於坊間傳出有人以3500元，收購價值4000元的1+1振興券，楊鎮浯表示，1+1振興券目的在刺激地區消費，達到加乘效果，不允許私下讓售；但少數民眾若能在各自有保障下讓售，縣府不會干預過多。

金門縣1+1振興券共有42間發放所，採家戶配酒模式發放，請領對象為今年6月23日前設籍金門的民眾，憑身分證和私章即可領取，代領限定三親等內親屬。

視察演練的楊鎮浯事後解釋，為了縮短排隊時間，代領人與委託人為同戶籍的三親等親屬，只需攜帶代領者的身分證及私章；若委託與代領者非同戶籍者，縣府採「預先發放、事後內部審查」方式辦理。

縣府也建議民眾，攜帶戶口名簿影本或委託人身分證影本現場佐證，使領取流程更順暢。

至於29日到31日的第二波發放期，縣府表示，會視整體發放情況，隨時調整作業方式或者增加請領時間。

金門 身分證 楊鎮浯

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