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警察局長李永癸職務遭調整 高市代理議長送暖

中央社 / 高雄14日電

高雄市治安亮紅燈，警察局長李永癸職務遭調整，市議會代理議長陸淑美今天表示不滿，她批評這造成警界大地震也凸顯中央警政人事調整無體制，但感謝李永癸對治安的努力與貢獻。

陸淑美今天主持市議會市政總質詢，於會議結束前針對警察局長人事調整公開表態。

她指出，一個安居樂業的城市要靠教育、經濟、社會福利等各方面合作組成一面社會安全網，保護民眾、維護安全，其中，警方是最後的防線，如果遇到犯罪事件能快速破案，就可達到最佳嚇阻效果。

陸淑美表示，每個地方的治安都有改善的空間，高雄也不例外，但警察局長職務遭調整，不但造成警界大地震，也凸顯中央在警政人事調整上毫無體制。

她感謝李永癸對高雄治安的努力與貢獻並邀列席的市府團隊與議會人員一起為李永癸鼓掌，表達謝意。

警察 地震

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