暑假遊學屏東趣 6大主題遊程親子共學
屏東縣政府為迎接暑假的來臨，開發出6大主題「遊學屏東趣」，從屏北3原鄉到客家聚落與恆春半島的海口茶、牡丹高士神社等，由社區轉化觀光資源為親子共學體驗。
屏東縣政府今天舉辦宣傳記者會，副縣長吳麗雪說，遊學屏東趣不只好玩，更富有教育學習意涵，行程規劃強調親子共學，鼓勵用腳學地理，從遊戲中學，不必到日本，高士就有神社，也不必到峇里島，墾丁就有。
6大遊程包括「踏浪新月灣與蟹共舞」的牽罟捕魚、釣沙蟹、體驗早期漁民生活；「屏北職人生活」的學習屏北3原鄉部落故事、農產、特色工藝技術及童玩DIY；「海風茶舍-港口人」走入恆春半島的漁村生活、獨特的低海拔茶葉生產區與陸蟹生態、海上獨木舟體驗。
此外，還有「高士部落、穀道尋寶」探訪高士小神社及歷史穀道，體驗工藝與部落農事；「跟著VUVU遊學趣」尋找德文部落獵人祕境、品嚐德文咖啡；「五溝水親子旅遊趣」漫步客家聚落，體驗水圳漂漂河與濕地生態。
詳細資訊及報名方式可搜尋臉書「遊學屏東趣」。
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