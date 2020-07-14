高市治安亮紅燈 楊明州允增加見警率加強巡邏

高雄市治安亮紅燈，高雄市警察局長李永癸被點名調整職務，代理市長楊明州今天回應，尊重警政署安排；他強調，治安要防範於未然，將增加見警率，減少治安熱點。

高雄市舞廳前鬥毆致死案遭高層質疑警方維護治安的決心及成效，民進黨市議員林智鴻今天統整去年以來高雄市治安問題，包括直播主之亂、刺青店搶案及銀樓搶案、舞廳前鬥毆致死案等，向李永癸提出質詢。

李永癸說，員警戮力維護治安，在事件發生後奮不顧身全力偵破，「偵破是最好的預防」。他也提到，今年上半年較去年同期的全般刑案下降。

針對高市警局長即將換人，楊明州今天在市政總質詢回應，治安要防範於未然，增加見警率及減少治安熱點，加強巡邏等，人事交替期會做好治安零空窗。

至於中央可能調整李永癸職務，楊明州則說，基於警政人事一條鞭制度，尊重警政署的職務調整。