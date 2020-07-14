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讓原住民講族語也會通 高市議員盼營造醫院友善空間
高雄市議會今天進行總質詢，原住民市議員范織欽爭取原住民醫療平權空間，主要肯定小港醫院率先在今年初推出族語醫療諮詢、友善就醫原住民，希望市府推廣至原住民人數較多的醫院實施。代理市長楊明州表示，市立鳳山醫院今年內也會成立諮詢小組或門診，未來一南一北都有醫療諮詢友善空間。
高市議員范織欽指出，高市原住民人數3萬5467人，其中2萬5681人住在都會區，今年1月，小港醫院成立組語學習小組，不僅招募會講族語的志工，更培訓醫療人員學習基礎與常用的阿美族語、拍善影帶廣為宣傳，這種友善原住民的醫療空間值得推廣。
代理市長楊明州表示，他個人向來關心三原民區，小港醫院的做法非常好，市府衛生局目前正規畫，希望今年內鳳山醫院內也來成立諮詢小組或門診，一南一北推廣友善醫療服務。
范織欽說，希望原住民多的市立醫院推動外，旗山醫院、義大醫院、高雄長庚等醫院也來推動。
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