暑期運量回升 高捷縮短班距、推優惠方案

高雄捷運上半年因疫情減班，如今疫情緩和且邁入暑假旅遊旺季，高捷近期運量也逐步回升，從日運量不到10萬人，假日現已回升到約15萬人次。高捷公司宣布，高捷即日起調整列車班距，離峰時段調整為6到8分鐘班距，尖峰時段最短班距4分鐘，平日及假日前一日時刻表全日時段將微幅調整，各站搭車時間可至官網時刻表查詢。

此外，為配合政府振興政策，即日起至10月2日止，旅客可持一卡通及三倍券紙票或綁定行動支付、電子票證或信用卡等數位方式，至高捷各站服務台購買不記名、不限距離、不限次數可於90天內搭乘捷運無極限之「90天高捷無限」優惠方案，售價只要3000元。

同時開放三倍券在高捷系統內，可購買各類如單程票、旅遊卡等既有票券(但不可進行票卡儲值)，相關購買詳情可洽客服專線(07)793-8888或高捷公司官網http://www.krtc.com.tw。