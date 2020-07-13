快訊

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

金門爆發牛結節疹疫情 陳玉珍要求農委會儘速協助防治

聯合報 / 記者蔡家蓁胡瑞玲／金門即時報導
立委陳玉珍以書面方式向農委會提出質詢。圖／陳玉珍辦公室提供
立委陳玉珍以書面方式向農委會提出質詢。圖／陳玉珍辦公室提供

金門地區爆發牛結節疹疫情，引發各界關注。金門立委陳玉珍今天表示，在一出現疫情時，縣府已積極進行撲殺發病牛隻，並進行預防性撲殺，有效控制疫情；她今天也要求農委會儘速協助疫調及擬定防治指引，補助業者相關防治設備，以避免類似疫情再度爆發。

金門的牛結節疹疫情，近日頻頻躍上媒體，引起鄉親的恐慌，陳玉珍今天表示，牛結節疹非人畜共通傳染疾病，鄉親可以不必恐慌。但為避免疫情進一步擴大，要求農委會針對境外重大動物傳染病對離島地區的影響監測及防治作為應長年實施。

陳玉珍表示，牛結節疹疫情爆發第一時間，她已關注到疫情的後續處理情況，也看到了相關單位積極進行撲殺病牛的防治作為，顯示大家對於類似疫情的處理已有高度警覺心。但牛結節疹疫情的潛伏期長，傳播速度快，不論是否是由境外傳入，後續農政單位仍應提高戒心因應。

陳玉珍也針對疫情後續處理，向農委會提出書面質詢，並提出3點建議，包括針對疫情進行疫調並採取積極防治作為，避免災情擴大；其次，針對金門地區畜牧產業的輔導及病蟲害防治指引也應儘速提出報告，同時制訂、輔導金門畜牧業者長期發展政策；最後，對於境外重大動物傳染病對離島地區的影響監測及防治作為應長年實施，補助業者相關防治設備，以避免類似疫情再度爆發。

金門地區爆發牛結節疹疫情，引發各界關注。在立法院相當有衝勁的金門立委陳玉珍也以書面方式向農委會提出質詢。圖／陳玉珍辦公室提供
金門地區爆發牛結節疹疫情，引發各界關注。在立法院相當有衝勁的金門立委陳玉珍也以書面方式向農委會提出質詢。圖／陳玉珍辦公室提供

疫情 金門 陳玉珍

延伸閱讀

層層的拒馬！藍委批「陳菊來了 立法院戒嚴了」

藍委控揭弊遭恐嚇 刑事局：積極偵辦

金門醫院病患檢查激增 陳玉珍協調榮總支援假日門診

突襲攻占議場成功 國民黨團：江啟臣也是前天才被告知

相關新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

威力彩第109056期今晚開獎，第一區中獎號碼為11、26、03、02、18、31，第二區中獎號碼為03號

防疫無名英雄！他們背30公斤裝備 大熱天為你加班消毒

我國新冠肺炎防疫有成，一部分要歸功默默付出的消毒清潔人員，即使天氣炎熱，照樣背上30公斤重的裝備，在每個擁擠場所及連假期...

到台北車站大廳看微笑地貼 林佳龍席地而坐

台北車站大廳不禁坐，台鐵昨天還在大廳貼上微笑地貼，邀請往來乘客一起坐下。交通部長林佳龍今天在臉書貼出一張席地而坐的照片，...

梅雨季以來極端熱 7月均溫恐再破紀錄

中央氣象局觀測，今年梅雨季以來，天氣就極端熱，5、6月均溫創73年以來新高，今天台北高溫達攝氏38.9度，是歷來7月最高...

整天待在辦公室也要防曬？皮膚科醫師建議至少擦這係數

待在辦公室裡也需要防曬嗎？其實如果坐在窗邊，室外陽光長波UVA可以穿透玻璃，某些室內燈源也有讓人變黑的紫外線，長時間暴露...

金門又發現16隻牛結節疹病牛 中央將採購疫苗全縣施打

金門縣發生牛結節疹動物疫災，引起全國關注，金門縣動植物防疫所今日繼續進行縣內牛隻臨床檢查，又新增7場16頭疑似病牛，縣府...

虱目魚肚愛心團購 賣10片漁業署就捐1片給弱勢

新冠肺炎疫情影響，弱勢團體對於各項食材物資需求量增加，為幫助經濟弱勢或陷入急難的家庭，在暑假期間也能補充營養，漁業署與產...

新北衛生局評選「優級」店家 送百元消費券推振興旅遊

新冠肺炎疫情趨緩，新北市衛生局評核衛生「優」級的68處餐飲店家，推出「遊新北好食趣」手冊，內含100元消費券，民眾10月...

受疫情影響延期 傳藝金曲獎十月底登場

第31屆傳藝金曲獎頒獎典禮原定8月中旬舉行，受疫情影響延期。主辦單位國立傳統藝術中心今宣布，傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月...

化解父母罹癌孩子的焦慮 免費夏令營招生中

暑假即將到來，雖新冠肺炎疫情影響全球，讓許多活動暫緩。不過癌症希望基金會一年一度的「癌症子女夏令營」目前正招生中、並未停...

晶片改善不孕症？ 好孕行生醫感謝中科加速器協助

由好孕行生醫股份有限公司組成的「晶易求精」團隊，因為開發出精子快篩晶片，可在15分鐘內將健康精子的篩檢比例提升至90%以...

影／不出國也可以搶購桃機免稅品 15日手腳要快

桃園機場推出深度體驗遊，暑假有4100個名額可以逛國門，進到平常不可能前往的機場管制區停機坪參觀，品嘗機場貴賓室內的精緻...

熱門新聞

財神爺在等你！威力彩中獎號碼出爐 獎金飆16.2億

比醫生好賺卻少人做？網曝：這一行月入20萬 全台僅200人

台北破38.9度七月史上最熱 氣象局：氣溫可能繼續飆高

出遊遇到公主病閨蜜喊改地點 她怒：旅行看清一個人

限時發售！台鐵環島「十日內搭到飽」學生只要900元

電費飆9千！定溫29度吹24小時 網友搖頭：這款冷氣很正常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。