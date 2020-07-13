金門爆發牛結節疹疫情 陳玉珍要求農委會儘速協助防治
金門地區爆發牛結節疹疫情，引發各界關注。金門立委陳玉珍今天表示，在一出現疫情時，縣府已積極進行撲殺發病牛隻，並進行預防性撲殺，有效控制疫情；她今天也要求農委會儘速協助疫調及擬定防治指引，補助業者相關防治設備，以避免類似疫情再度爆發。
金門的牛結節疹疫情，近日頻頻躍上媒體，引起鄉親的恐慌，陳玉珍今天表示，牛結節疹非人畜共通傳染疾病，鄉親可以不必恐慌。但為避免疫情進一步擴大，要求農委會針對境外重大動物傳染病對離島地區的影響監測及防治作為應長年實施。
陳玉珍表示，牛結節疹疫情爆發第一時間，她已關注到疫情的後續處理情況，也看到了相關單位積極進行撲殺病牛的防治作為，顯示大家對於類似疫情的處理已有高度警覺心。但牛結節疹疫情的潛伏期長，傳播速度快，不論是否是由境外傳入，後續農政單位仍應提高戒心因應。
陳玉珍也針對疫情後續處理，向農委會提出書面質詢，並提出3點建議，包括針對疫情進行疫調並採取積極防治作為，避免災情擴大；其次，針對金門地區畜牧產業的輔導及病蟲害防治指引也應儘速提出報告，同時制訂、輔導金門畜牧業者長期發展政策；最後，對於境外重大動物傳染病對離島地區的影響監測及防治作為應長年實施，補助業者相關防治設備，以避免類似疫情再度爆發。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言