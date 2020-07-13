金門獨有版 1+1振興券周五發放

金門縣自行推出「1+1振興券」，民眾只要拿2千，就可以領4千元的振興券，預計共發行120萬張，縣長楊鎮浯昨天親自檢查印製成果及防偽功能，並視察點交作業，將從17日開始發放，預估可創造5.6億消費產值。

金門縣長楊鎮浯（右3）昨率府內主管視察金門縣1+1振興券的點交作業。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯指出，為了活絡金門地區消費動能，以設籍金門的民眾為1+1振興券的施行對象，是中央振興3倍券之外的加碼發放，每名鄉親購買2000元的金門振興券，縣府再加碼2000元，總共有4000元可消費的乘數效果，讓金門民眾享有雙重優惠。

金門縣的1+1振興券設有QR Code防偽裝置。記者蔡家蓁／攝影

「這是限定版金門獨步全國優惠措施！」楊鎮浯表示，1+1振興券要做到「好領、好用、好買、好消費」目標，不僅為金門經濟注入一道活水，加上透過外溢及消費加乘效果，達到振興經濟目的。

金門縣建設處長文水成表示，1+1振興券可由三等親代領。記者蔡家蓁／攝影

金門縣建設處長文水成表示，考量1+1振興券發行的防偽需求，印製工作由財政部印刷廠負責，昨天完成清點驗收作業，並由警方協助全程押運、監控、維安。

金門縣1+1振興券印好後，由警察局協助全程押運、監控、維安。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府也針對民眾關心1+1振興券的議題進行滾動式修正，包含開放「無商業登記之設籍金門具營業（稅籍）登記業者」納入核銷請款申請對象，如機場航空公司、民宿業者等，另也開放可代領3親等內親屬未領取的份額。

楊鎮浯表示，1+1振興券將在7月17至19日發放，票券流通期間自發券日至今年12月31日止，未來也將視整體發放情況調整。