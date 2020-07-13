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金門又發現16隻牛結節疹病牛 中央將採購疫苗全縣施打
金門縣發生牛結節疹動物疫災，引起全國關注，金門縣動植物防疫所今日繼續進行縣內牛隻臨床檢查，又新增7場16頭疑似病牛，縣府表示，農委會防檢局已決議採購疫苗供全縣牛隻施打，同時不採取全場撲殺，僅針對牛隻有明顯表徵的疑畜進行預防性撲殺。
金門縣政府傍晚表示，動植物防疫所及各鄉鎮獸醫今日繼續進行縣內牛隻臨床檢查，截至今日已累計完成訪視248戶2448頭牛隻，本日計新增7場16頭疑似病畜，同時執行預防性撲殺民間2養牛場牛隻計3頭；畜試所種牛牧場今日仍沒有新增案例，已連2日無新增案例。
縣府也提及，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於今日下午召開「草食動物重要疾病防治諮詢小組會議」，決議緊急採購疫苗1萬劑供本縣全部牛隻施打，同時決議不採取全場撲殺，僅針對牛隻有明顯表徵的疑畜進行預防性撲殺。
因牛結節疹的主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨，縣府連續2天已協請各鄉鎮公所清潔隊協助，完成28戶養牛場周邊環境消毒，今日又完成24戶，並持續以消毒車及背負式噴霧消毒機同步至縣內其餘養牛區域進行周邊消毒；請各養牛戶持續加強環境清潔及病媒防治，包含牛糞清除、勤於修剪飼養環境周圍雜草等，以控制傳播媒介。
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