金門又發現16隻牛結節疹病牛 中央將採購疫苗全縣施打

金門縣發生牛結節疹動物疫災，引起全國關注，金門縣動植物防疫所今日繼續進行縣內牛隻臨床檢查，又新增7場16頭疑似病牛，縣府表示，農委會防檢局已決議採購疫苗供全縣牛隻施打，同時不採取全場撲殺，僅針對牛隻有明顯表徵的疑畜進行預防性撲殺。

金門縣政府傍晚表示，動植物防疫所及各鄉鎮獸醫今日繼續進行縣內牛隻臨床檢查，截至今日已累計完成訪視248戶2448頭牛隻，本日計新增7場16頭疑似病畜，同時執行預防性撲殺民間2養牛場牛隻計3頭；畜試所種牛牧場今日仍沒有新增案例，已連2日無新增案例。

縣府也提及，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於今日下午召開「草食動物重要疾病防治諮詢小組會議」，決議緊急採購疫苗1萬劑供本縣全部牛隻施打，同時決議不採取全場撲殺，僅針對牛隻有明顯表徵的疑畜進行預防性撲殺。