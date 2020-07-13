視察馬祖警務 徐國勇盼貫徹治安零死角

內政部長徐國勇今天抵連江縣警察局視察，鼓勵馬祖地區員警辛勞，針對馬祖地區防疫超前部署、疫情解封後協助觀光旅遊治安、維護交通安全給予肯定。

連江縣警察局協助地方推動新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫工作，包含台灣與馬祖空中交通的防疫安全維護、視聽歌唱場所稽查等防疫措施，並在馬祖邁入旅遊旺季與疫情解封後，實施地區交通的擴大臨檢，強化旅遊交通安全宣導，保障用路人安全。

內政部長徐國勇表示，有連江縣警察局員警的努力，馬祖治安、交通才能獲最高滿意度，並慰勉員警辛勞，提醒同仁注意執勤時的自身安全。另也轉達總統蔡英文對外島基層員警的關懷與照顧。

為顧及員警執勤安全與品質，徐國勇也提到未來員警夏季制服衣料，須達到有彈性、強韌度、通風涼爽，至於警察防彈衣，經嚴格測試通過，近期將發放使用。他表示，警政工作推動是民眾重要生活品質指標，為了讓居民安居樂業，也應顧慮員警執勤品質。

徐國勇也呼籲員警提升服務品質，以強化社會公義，貫徹馬祖地區治安零死角，營造連江縣安心樂活與打造適合旅遊的優質環境。